Lo spettacolo “Un turco piemontese” da Montaldo Mondovì a Torino

Sbarca a Torino la commedia “Un turco piemontese”, un’opera teatrale itinerante scritta da Tommaso Gabellini e interamente organizzata dai giovani per la comunità attraverso il progetto Ri-genera, ideato e guidato da Sofia Repetto (direttore artistico), Karen Belfiore (project manager) e Gabriele Novo (IT manager).

Una produzione teatrale originale nata per contrastare l’isolamento sociale e la mancanza di spazi di aggregazione nelle zone rurali e periferiche del Piemonte che è stata presentata con successo a Montaldo Mondovì (leggi qui), la scorsa estate e che domani, sabato 1° novembre, alle 16, sarà messa in scena all'interno della Galleria Umberto Primo, in Piazza della Repubblica 4, a Torino.

Lo spettacolo, a offerta libera, si propone come un’esperienza culturale aperta e coinvolgente, che unisce creatività, partecipazione e territorio. Un’occasione per scoprire un teatro giovane, dinamico e capace di rigenerare il tessuto sociale cittadino.