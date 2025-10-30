Pubblicato l’elenco dei beneficiari 2025 della carta “Dedicata a te”

È stato pubblicato nella sezione Prestazioni Agevolate del sito web istituzionale (link diretto: https://www.comune.bra.cn.it/it/organizational_unit/7386 ) l’elenco dei beneficiari residenti nel Comune di Bra della carta “dedicata a te” 2025, destinata all’acquisto dei beni alimentari di prima necessità. Le famiglie beneficiarie selezionate dall’INPS sono 292 e, ai fini della tutela della privacy, sono identificate attraverso il solo numero di protocollo dell’attestazione ISEE 2025.

Le carte potranno essere ritirate alle Poste attraverso il codice identificativo che verrà comunicato dall’Ufficio Servizi Sociali ai beneficiari via lettera. I cittadini già beneficiari della carta nell’annualità 2024 che compaiono anche nella lista del 2025, dovranno utilizzare la carta già in loro possesso. In caso di smarrimento o perdita del PIN dovranno rivolgersi esclusivamente a Poste Italiane.

Ciascun beneficiario dovrà effettuare il primo utilizzo della carta entro il 16 dicembre 2025, pena la decadenza dal beneficio, mentre le somme accreditate dovranno essere utilizzate entro e non oltre il 28 febbraio 2026.