Saluzzo, grandi lavori nell’area verde della fontana di Santa Caterina [FOTO]

Proseguono i lavori di manutenzione straordinaria ai giardini di Santa Caterina, l' area verde che da via Bodoni raggiunge, più in alto, la strada collinare di via San Bernardino.

Installate le nuove panchine, realizzate e donate dalla Scuola Edile di Cuneo durante l’evento “Costruiamo Futuro” dello scorso maggio. "Un bel segno di collaborazione tra scuola, comunità e amministrazione- commenta l’assessora ai Lavori Pubblici Francesca Neberti - Lavoro prezioso anche per i nostri operai comunali, sempre in prima linea nella cura degli spazi pubblici. E' arrivata in questi giorni anche la nuova pala gommata, per rendere gli interventi più rapidi ed efficienti”.

"Vedere i nostri manufatti diventare parte della vita di tutti i giorni è una soddisfazione immensa - sottolineano dalla Scuola Edile di Cuneo- Ogni creazione porta con sé la dedizione e la precisione dei ragazzi che hanno partecipato all’edizione di Ediltrophy regionale del maggio scorso".

L’area è stata migliorata con la pulizia della vegetazione e attrezzata ulteriormente per il picnic con l’aggiunta di tavolini in legno.

Una decina di anni fa, era stata realizzata da volontari del Comitato Caterina, con il supporto degli operai comunali, una staccionata di protezione lungo tutto il sentiero che dalla storica fontana raggiunge San Bernardino: 800 metri di pali di castagno acquistati grazie alla beneficenza.

Lo spazio verde è molto conosciuto dai saluzzesi, soprattutto per la Fontana di santa Caterina nota per l’acqua dalle proprietà organolettiche. Prende il nome da una piccola cappella esistente un tempo sul sentiero.

E’ formata da una lastra in marmo addossata alla roccia, con arco gotico trilobato a bassorilievo e iscrizioni latine d’invocazione a Santa Caterina e lode al Signore, datata 1550.