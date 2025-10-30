Treiso celebra Luciana Littizzetto con il Premio Pertinace: "Un gesto corale della comunità"

Un riconoscimento che unisce memoria, comunità e identità piemontese. Martedì 11 novembre, alle 16.30, Treiso accoglierà Luciana Littizzetto per la XXXIII edizione del Premio Publio Elvio Pertinace, organizzato dal Comune e dalla Cantina Pertinace. Il conferimento, ospitato al Centro Culturale Don G. Flori – ex Confraternita dei Battuti, premierà la popolare attrice, scrittrice e autrice torinese per una carriera che ha saputo coniugare ironia, impegno civile e attenzione ai temi sociali.

Una scelta che conferma lo spirito del premio, nato per valorizzare figure capaci di contribuire alla cultura italiana e di mantenere vivo il legame con il Piemonte, terra d’origine dell’imperatore Publio Elvio Pertinace, a cui Treiso dedica ogni anno questa celebrazione.

"Questo premio è un gesto corale della nostra comunità", sottolinea la vicesindaca Elena Marcarino. "Condividiamo con i cittadini – e con i bambini della scuola che partecipano ogni anno – un’idea semplice e potente: la cultura è una forma di responsabilità verso le nuove generazioni. Siamo felici e onorati di poter accogliere Luciana Littizzetto a Treiso."

Dalla Cantina Pertinace arriva un sostegno pieno al progetto e al suo valore territoriale. "Per noi cooperazione significa legame con il territorio e con le persone", commenta il direttore Cesare Barbero. "Il Premio Pertinace è una delle espressioni più belle di questo legame. Siamo orgogliosi di sostenere questa edizione."

L’edizione 2025 prosegue così una tradizione che negli anni ha saputo coinvolgere scrittori, giornalisti e protagonisti della cultura nazionale, trasformando la piccola comunità di Treiso in un punto di incontro per storie e voci che parlano all’Italia intera.