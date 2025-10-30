Un libro in regalo a ogni alunni dell'istituto Arpino di Sommariva del Bosco

Le più belle storie di maghi e di streghe, Tarzan delle scimmie, La fattoria degli animali sono solo alcuni dei quasi duemila libri donati dalla casa editrice Feltrinelli all’Istituto Comprensivo “Arpino” di Sommariva del Bosco. Un progetto a costo zero che si articolerà in due parti: il gran numero dei volumi ricevuti permetterà alla scuola di regalarne uno a ogni iscritto e iscritta nelle tre sedi di Sommariva, Ceresole e Sanfrè, e questo succederà per tutti gli ordini di scuola, vale a dire Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo grado. I libri restanti andranno ad arricchire le biblioteche dei diversi plessi.

"Regalare un libro è regalare un’emozione e un’avventura - dice Anna Giordana, Dirigente scolastica dell’Arpino –. Ringraziamo di cuore la casa editrice Feltrinelli".

Per ogni titolo, la scuola ha ricevuto decine di copie. In questo modo, l’istituto potrà contare su un supporto che coinvolgerà le intere classi in attività didattiche per la promozione della lettura. Inoltre, aumentando il numero di titoli disponibili nelle tre sedi, anche i futuri studenti e studentesse avranno nuove opportunità di leggere e viaggiare con la fantasia.