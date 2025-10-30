"Assassinate la zitella", doppio appuntamento con la Compagnia degli Stornati

Sabato 8 novembre, alle ore 20:45, presso il Teatrino Parrocchiale di Beinette, in via Granetti n. 43, la “Compagnia degli Stornati”, presenta la frizzante commedia in tre atti “Assassinate la zitella” di Gian Carlo Pardini.

Siamo nella dimora della ricchissima ed anziana Zia Sara che è venuta a mancare e le sue adorate quattro nipoti sono state invitate nella villa della defunta per la lettura del testamento. L’ambiente e le prime battute introducono quello che, a prima vista, sembra il più tradizionale dei gialli teatrali. Ma dopo pochi minuti la prospettiva cambia e il giallo prima diventa commedia e poi esilarante parodia.

L’ingresso è libero e gratuito, previa prenotazione al sottonotato link:

https://www.eventbrite.it/e/assassinate-la-zitella-tickets-1750623886169?aff=oddtdtcreator

La prenotazione è altresì possibile scansionando il QR code,

oppure inviando un messaggio Whatsapp al numero 3276172990 .

La “Compagnia degli Stornati” ha già programmato un altro spettacolo, con le stesse modalità di prenotazione sopra descritte, che si terrà sabato 15 novembre alle ore 20.45, presso la Sala Polivalente della Scuola Media “BATTISTA TASSONE” di Sant’Albano Stura in via Morozzo n. 14.