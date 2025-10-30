Sobrero: “La poliziotta Adele Gesso diventa pilota di mongolfiera. Esempio di come si possa andare oltre i limiti”

La poliziotta cuneese Adele Gesso è diventata oggi pilota di mongolfiera a Mondovì. La nuova pilota di palloni aerostatici ha 58 anni e dal 1996 vive una condizione di disabilità motoria, in conseguenza di un incidente stradale durante il servizio.

Una condizione che non ha frenato l’impeto della cinquantottenne che ha ottenuto il brevetto di pilota di mongolfiera, prima donna con disabilità in Italia, nell'ambito di un progetto, denominato “Adele Vola”, che è diventato realtà anche grazie al sostegno dell'Ascom di Mondovì, ed è stato presentato in occasione delle celebrazioni per gli 80 anni di Confcommercio.

Adele Gesso potrà così pilotare una mongolfiera in autonomia utilizzando il "Duo Air Chair", con possibilità di sviluppo della seduta, grazie ai brevetti pronti dell'istruttore John Aimo. Presto Adele volerà nei cieli del Regno Unito, a Bristol, sulla mongolfiera della Confcommercio Ascom Mondovì, in fase di ultimazione.

«La poliziotta Adele Gesso - commenta il consigliere regionale Daniele Sobrero (Lista Civica Cirio Presidente) - è un grande esempio di come si possa andare oltre i propri limiti, reinventando la propria vita, e che nessun traguardo è di per sé precluso. La sua tenacia l’ha portata a volare alto, nel vero senso della parola: l’ottenimento del brevetto da pilota di mongolfiera conferma come, grazie all’impegno, si possano conseguire risultati di vita importanti.

Questo dimostra come, pur nelle difficoltà che dobbiamo affrontare per migliorare ancora, si stia procedendo sulla strada giusta dell’inclusività, a favore di una società dove ognuno può avere il proprio posto da protagonista, al di là dei limiti. Faccio i miei più sinceri complimenti a Adele Gesso e spero che possa volare sempre più in alto».