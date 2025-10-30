Oggi a Fossano l'ultimo saluto a Chiara Bedino

Saranno celebrati oggi alle 14.30, nella chiesa parrocchiale di Santa Maria del Salice, i funerali di Chiara Bedino, morta a soli 40 anni per una malattia che non le ha dato scampo.
E' mancata all'ospedale di Savigliano, dove si trovava ricoverata.
Commessa e barista molto conosciuta in città, lascia il marito Andrea, la mamma Anna Maria, il papà Elio, la cognata Emanuela con Alessandro, la zia Jolanda, Milù e Chloe.
Cordoglio anche nel mondo dello sport locale. Il marito della giovane donna, Andrea Bergesio, è vice allenatore della prima squadra del San Sebastiano Calcio, che milita in prima categoria.