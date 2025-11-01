Alba, base d'asta a 20 milioni per il progetto che darà un volto nuovo all'ex ospedale San Lazzaro

L’Asl Cn2 comunica che, il 16 ottobre 2025, il bando di gara per l’affidamento della Progettazione Esecutiva e dei Lavori di realizzazione della Casa di Comunità e dell’Ospedale di Comunità nella Città di Alba è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, sulla pagina web della Centrale di Committenza del Comune di Alba ( https://cucalba.traspare.com/announcements/810 ) e sul sito aziendale dell’ASL CN2.

L’importo a base di gara è di € 20.629.513,39 ed è finanziato secondo la programmazione regionale ex art. 20 della Legge 67/88. Il termine di presentazione delle offerte è fissato al 24 novembre 2025 . Per la procedura di gara, l’ASL CN2 si avvale della collaborazione del Comune di Alba in qualità di Centrale Unica di Committenza.

“Il percorso di realizzazione della Casa e Ospedale di Comunità di Alba procede secondo programma e vedrà la riqualificazione dell’edificio monumentale, mentre le strutture realizzate nel secolo scorso saranno parzialmente sostituite da un edificio di nuova costruzione, atto ad accogliere e ampliare, nel tempo, i servizi che l’azienda attualmente gestisce sul territorio cittadino” commenta la direttrice generale dell'ASL CN2 Paola Malvasio.

Il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica prevede la demolizione parziale dei fabbricati edificati nel secolo scorso con la ricostruzione di un edificio lungo via Pietrino Belli e alcuni interventi manutentivi e di rifunzionalizzazione sull’edificio monumentale. L'integrazione di un edificio di nuova costruzione e di elevata qualità consentirà, infine, di raggiungere la necessaria superficie utile alle attività da ospitare. Il progetto si perfezionerà con la realizzazione di un edificio tecnico e la sistemazione di tutte le aree esterne comprese nell'attuale perimetro dell'ex Ospedale.

Lo stesso procedimento ha avuto luogo nell’estate per la Casa di Comunità e l’Ospedale di Comunità nella Città di Bra. In questo caso, il termine per la presentazione delle offerte è scaduto e si assisterà all’aggiudicazione dei lavori entro la fine dell’anno in corso. L’importo a base di gara per Bra era previsto in € 16.161.804,01 ed anche in questo caso è finanziato secondo la programmazione regionale ex art. 20 della Legge 67/88.

“Prosegue serrato l'impegno per portare a termine il grande piano di edilizia sanitaria regionale, che vede un investimento totale di 5 miliardi di euro, il più grande e importante dal Dopoguerra a oggi. Ricordiamo che rafforzare l’edilizia territoriale significa rafforzare una sanità di prossimità, più vicina ai cittadini, che permette di alleggerire di conseguenza il peso sui Pronto Soccorso e sugli ospedali. Un obiettivo che all'ASL CN2 si traduce in un investimento di oltre 55 milioni per la realizzazione delle cinque case di comunità (Alba, Bra, Canale, Cortemilia e Santo Stefano Belbo), le due Centrali Operative Territoriali (COT di Alba e Bra) e i due Ospedali di Comunità (Alba e Bra)”, sottolinea l’assessore alla Sanità della Regione Piemonte, Federico Riboldi.