Cronaca | 01 novembre 2025, 07:58

Scivola nel buio e finisce nella scarpata a Bosia: salvato dai Vigili del Fuoco

L'uomo era finito tra i rovi dopo essere uscito dall'auto. Trasportato in codice rosso all'ospedale

Momenti di apprensione nella notte tra ieri e oggi a Bosia, dove un uomo è rimasto ferito dopo essere scivolato in una scarpata lungo la strada provinciale. L'incidente è avvenuto intorno all'1:28, quando l'uomo, dopo essere uscito momentaneamente dalla propria autovettura, ha perso l'equilibrio ed è caduto nella riva che costeggia la carreggiata.

Sul posto è intervenuto immediatamente il personale del 118 che, si sono trovati di fronte a una situazione complicata una volta giunti sul luogo dell'incidente: l'uomo era finito tra i rovi e la fitta vegetazione, rendendo impossibile la sua localizzazione nel buio della notte. Vista la difficoltà delle operazioni di ricerca, i sanitari hanno richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco.

Le squadre dei pompieri sono riuscite a individuare e recuperare l'uomo intrappolato tra la vegetazione. Una volta estratto dalla scarpata, il ferito è stato affidato alle cure del personale sanitario che lo ha trasportato d'urgenza all'ospedale in codice rosso.

Al momento non sono state fornite ulteriori informazioni sullo stato di salute dell'uomo.

