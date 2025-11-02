 / I più letti della settimana

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

I più letti della settimana | 02 novembre 2025, 16:34

Quattro comuni delle Terre dei Savoia protagonisti al Gusto Festival di Moncalieri per la cena delle eccellenze

Il 27 ottobre all’interno del Gusto Festival OFF, spazio al gemellaggio e alla cena delle eccellenze con le unicità di Bra, Cherasco, Moncalieri e Salmour

Quattro comuni delle Terre dei Savoia protagonisti al Gusto Festival di Moncalieri per la cena delle eccellenze

Riproponiamo qui uno degli articoli più letti della settimana appena conclusa, pubblicato mercoledì 29 ottobre.

Dal 3 al 26 ottobre la città di Moncalieri ha ospitato la terza edizione del Gusto Festival, un percorso enogastronomico in quattro distinti finesettimana, pensato per scoprire e degustare proposte e unicità della cucina tradizionale: dalla trippa di Moncalieri allo Slow Good Fest, dal fritto misto alla piemontese al bollito, passando per l’imperdibile festa delle Pro Loco andata in scena sabato 25 e domenica 26. A margine dell’evento, poi, in seno al cosiddetto Gusto Festival OFF, lo scorso 27 ottobre sono stati organizzati i gemellaggi enogastronomici e la cena delle eccellenze culinarie locali, aventi quale punto di contatto l’associazione Le Terre dei Savoia. Quattro comuni associati (Bra, Cherasco, Moncalieri e Salmour) ciascuno con il proprio prodotto tipico (salsiccia di Bra, robiola di Cherasco, trippa e salsiccia di Moncalieri e grano rosso di Salmour) hanno deliziato un Palaexpo gremito in ogni ordine di posto, per una straordinaria e forse inattesa esperienza gustativa.

"Un sincero ringraziamento all’Amministrazione comunale di Moncalieri per il lavoro fatto, per la disponibilità mostrata e per la proattività in seno al nostro sodalizio - il commento del presidente e della direttrice delle Terre dei Savoia, Valerio Oderda ed Elena Cerutti-. I gemellaggi enogastronomici e la cena delle eccellenze con le unicità di Bra, Cherasco, Moncalieri e Salmour non rappresentano soltanto la celebrazione della maestria artigianale dei nostri territori, ma rendono altresì tangibile uno dei nostri scopi associativi, ovvero favorire la contaminazione culturale e il dialogo tra territori, sia attraverso buone pratiche gestionali, sia grazie a momenti di incontro e di degustazione come questi, che sanno andare al di là delle differenze comunali in termini demografici o geografici. Come dimostra il progetto europeo SavoiaExperience che ci vede coinvolti in prima linea insieme ad altri partner italiani e francesi, abbiamo tutti gli elementi necessari per costruire un’offerta turistica di area vasta che sia attrattiva e convincente a livello nazionale e internazionale, partendo proprio dalle incredibili peculiarità enogastronomiche che ci contraddistinguono".

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium