Rotary Club Cuneo: presentata all'assemblea dei soci la squadra per il 2026/27

Riproponiamo qui uno degli articoli più letti della settimana appena conclusa, pubblicato mercoledì 29 ottobre.

Si è svolta martedì 28 ottobre, presso la sala Michele Ferrero di Confindustria Cuneo, l’Assemblea Annuale dei Soci del Rotary Club Cuneo, alla presenza del Presidente 25-26 Daniel Gallina, del Tesoriere Lorenzo Durando e del Presidente 26-27 Giulio Fraternali Orcioni.

Dopo i saluti iniziali, il Presidente Daniel Gallina ha dato il benvenuto ai Soci, ringraziandoli per la partecipazione e per l’impegno dimostrato nel corso dell’anno del Centenario.

Il Consigliere Alberto Peluttiero ha presentato in seguito le modifiche da apportare allo Statuto del Club, oggetto di votazione per approvazione. Un grazie al Socio Peluttiero che coadiuvato dalla Socia MariaGrazia Araniti ha svolto con precisione ed attenzione l’importante lavoro di revisione statuto.

L’assemblea è poi passata alle votazioni per il rinnovo delle cariche sociali, momento centrale dell’incontro.

Il Presidente Gallina ha annunciato la candidatura della Socia Giorgia Pellegrino alla Presidenza per l’Anno Rotariano 2027/2028, esprimendo apprezzamento per la sua disponibilità e il suo spirito di servizio. Nel suo intervento, Giorgia Pellegrino ha sottolineato come il Rotary debba esprimere la propria missione attraverso manifestazioni concrete di umanità.

Il Presidente Daniel Gallina ha passato la parola al Presidente a.r.26-27 Giulio Fraternali Orcioni, che ha presentato la squadra per l’Anno Rotariano 2026/2027:

Vice Presidenti: Luigi Salvatico e Adriano Spada

Luigi Salvatico e Adriano Spada Segretario: Salvatore Linguanti

Salvatore Linguanti Vice Segretario: Maria Gabriella Olivero

Maria Gabriella Olivero Tesoriere: Lorenzo Durando

Lorenzo Durando Prefetto: Gabriella Giordano

Gabriella Giordano Vice Prefetto: Corrado Dogliani

Consiglieri A.R. 2026/2027:

Chiara Bardini, Luca Bongioanni, Luigi Fontana, Cristiano Isnardi, Denise Lupani.

Le squadre dei diversi anni rotariani si passano idealmente il testimone, garantendo la continuità dei valori e, al tempo stesso, l’ingresso di nuove energie e idee. Un equilibrio armonioso tra tradizione e rinnovamento, che oggi vede 102 Soci ed 8 soci onorari uniti, amici e più coesi che mai.

In seguito sono stati presentati i bilanci consuntivo e preventivo ed il Presidente Gallina ha commentato: «Un grande grazie al Tesoriere Lorenzo Durando per la stesura dei bilanci e la gestione dei pagamenti: sempre precisi e puntuali» I Soci hanno applaudito e ringraziato il Dott. Lorenzo Durando per la sua presentazione chiara e precisa.

La serata è stata arricchita dalla proiezione del filmato celebrativo “Rotary 100” e del video “Cartoline postali del Centenario”, realizzato dalla Socia Denise Lupani.

Il Rotary Club Cuneo 1925 si conferma una realtà dinamica, coesa e ricca di entusiasmo, pronta a portare avanti nuovi progetti con la persona al centro delle proprie azioni.

Con l’anno rotariano 2027/2028, la Presidenza tornerà in mano ad una donna: sarà Giorgia Pellegrino a guidare il Club, portando con sé tutta la sensibilità, la competenza e l’energia femminile che da sempre contraddistinguono la vita del Rotary.

La serata è poi proseguita presso l’Osteria della Chiocciola, dove la Socia Alessia Bertolotto, nell’ambito del ciclo “Un Socio racconta”, ha presentato il suo nuovo libro “(Dis)fare impresa”.

Un’opera che narra una storia di impresa green, costruita sull’alternarsi di momenti positivi e negativi, perché la vita — come l’impresa — è sempre complessa ma anche sorprendente, capace di giocare con i propri contrasti e opposti.

Un racconto sincero e ispirante, che ha saputo coinvolgere tutti i presenti.

Grazie, Alessia, per aver condiviso con noi la tua esperienza e per averci arricchito con la tua testimonianza.