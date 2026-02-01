I PIÙ LETTI DELLA SETTIMANA / Albero sui binari della Ferrovia del Tenda: circolazione sospesa tra Limone e Ventimiglia

Riproponiamo qui uno degli articoli più letti della settimana appena conclusa (prima uscita, mercoledì 28 gennaio).

***

Dall'Osservatorio Ferrovia del Tenda arriva la comunicazione che oggi, mercoledì 28 gennaio, il gestore dell'infrastruttura francese ha sospeso la circolazione tra Limone e Tende a causa della vegetazione caduta sulla sede ferroviaria nei pressi di Vievola. Si attende la rimozione dell'albero che occupa la sede ferroviaria ed il nulla osta alla ripresa della circolazione.



Resta sospesa la circolazione ferroviaria tra Ventimiglia e Limone a causa della vegetazione che ha invaso i binari. I tecnici di SNCF Réseau sono al lavoro per ripristinare la linea, con l'obiettivo di riattivare il servizio nel pomeriggio.

I viaggiatori possono optare per l'itinerario alternativo in treno via Savona oppure richiedere un passaggio in auto attraverso il gruppo dedicato nella community. Si segnala che anche la viabilità stradale è rallentata a causa delle condizioni meteo avverse.

I treni della linea Cuneo-Ventimiglia hanno subito di conseguenza variazioni e ritardi, come segue:

- il treno 22955 (Cuneo 6:41 - Ventimiglia 9:19) viaggia con +10' e termina la corsa a Limone. Cancellato tra Limone e Ventimiglia. Viaggiatori diretti a Tende Breil Ventimiglia sono pregati di utilizzare il 22959;

- il treno 22955 Bis viene effettuato da Tende (7:50) a Ventimiglia (9:21);

- il treno 22952 (Ventimiglia 6:18 - Cuneo 09:19) viaggia attualmente in territorio francese e si fermerà a Tende. Cancellato tra Tende e Limone. Viaggiatori diretti a Cuneo sono pregati di usufruire del 22956;

- il treno 22952 bis partirà da Limone alle 8:40 e arriverà a Cuneo alle 9:19;

- il treno 22953 (Cuneo 08:41 - Ventimiglia 11:21) ha viaggiato con +75' ed è cancellato da Limone a Ventimiglia;

- il treno 22956 (Ventimiglia 10:39 - Cuneo 13:19) è cancellato da Ventimiglia a Limone a causa delle limitazioni infrastrutturali per neve. Partirà da Limone.

I treni della linea Limone-Fossano, come segue:

- il treno 11213 (Fossano 7:25 - Limone 8:28) è cancellato tra Cuneo e Limone, causa limitazioni infrastrutturali per neve. Arriva a Cuneo alle 7:49.

- il treno 11218 (Limone 9:32 - Fossano 10:35) è cancellato da Limone a Cuneo, causa limitazioni infrastrutturali per neve. Parte da Cuneo alle 10:12.

- il treno 11219 (Fossano 9:25 - Limone 10:28) è cancellato tra Cuneo e Limone, causa limitazioni infrastrutturali per neve. Arriva a Cuneo alle 9:49

- il treno 11222 (Limone 11:32 - Fossano 12:35) è cancellato tra Limone e Cuneo, causa limitazioni infrastrutturali per neve. Parte da Cuneo alle 12:12.