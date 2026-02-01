 / I più letti della settimana

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

I più letti della settimana | 01 febbraio 2026, 16:35

I PIÙ LETTI DELLA SETTIMANA / Uccise la moglie malata di Alzheimer a Beinette: la Procura chiede 22 anni di carcere

L'omicidio di Maria Orlando avvenne in via Josina il 28 giugno 2024

La casa di via Joisina dove avvenne l'omicidio

La casa di via Joisina dove avvenne l'omicidio

Riproponiamo qui uno degli articoli più letti della settimana appena conclusa (prima uscita, mercoledì 28 gennaio).

***

"Le modalità di questa azione fanno presupporre che lui abbia voluto la morte della moglie".  Sono queste le conclusioni a cui è arrivato il pubblico ministero Francecso Lucadello che ha istruito il processo  a crico di Ernesto Bellino, il 76enne siciliano residenre a Beinette, accusato di aver ucciso la moglie nell'estate 2024, strangolandola.

Nell'udienza finale, in corso in queste ore di fronte alla Corte d’Assise del tribunale di Cuneo, la richiesta di condanna avanzata dal magistrato è di 22 anni di carcere. 

L’omicidio risale al giugno 2024 e, da quel momento, l’uomo, reo confesso, si trova agli arresti domiciliari in una Rsa di Peveragno.  

Contro di lui si è costituito parte civile il figlio Antonio. L'anziano rischia l'ergastolo. Dopo le richieste dell'accusa, si ascolteranno richieste dell'avvocato del figlio, il legale Enrico Gaveglio e, infine, l'arringa del difensore dell'imputato, Fabrizio Di Vito. 

CharB.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium