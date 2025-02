Edilizia scolastica e strade: le enormi incombenze della Provincia, da gestire con finanze ridotte all'osso [VIDEO]

Luca Robaldo, presidente della Provincia, è stato ospite di DIXtv, intervistato da Barbara Simonelli.

Strade, edilizia scolastica, il ruolo di coordinamento di area vasta in una provincia grande e complessa, a partire dalla sua morfologia. Robaldo inizia dalla Torino-Savona, ormai un'autostrada che non può più essere definita tale, per la quale, con il suo omologo savonese, ha realizzato un'originale iniziativa di "protesta".

Non è mancato un passaggio sui velox fissi, a partire da quello installato a Cherasco e che tante polemiche ha suscitato dalla sua installazione.

Un passaggio più politico, con la "promessa" di nominare un vicepresidente e di attribuire presto le deleghe. E il desiderio di vedere il completamento delle opere avviate con il PNRR, a partire dalle cinque scuole in via di costruzione.

Qui la videointervista