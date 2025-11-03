Gestione fiscale: la formazione che fa la differenza

Con il corso AFP Elementi di gestione fiscale impari a leggere i numeri dietro le dichiarazioni dei redditi e a trasformarli in competenza professionale.

C’è una parte della vita lavorativa che, prima o poi, tocca tutti: quella fatta di moduli, dichiarazioni, numeri e scadenze fiscali. Non sempre facile da affrontare, ma indispensabile per gestire con autonomia la propria attività o per supportare un’azienda.

Da questa consapevolezza nasce il corso Elementi di gestione fiscale, approvato nel catalogo regionale dell’offerta di formazione individuale continua e permanente 2023-2027, promosso da AFP Azienda Formazione Professionale e in partenza nella sede di Cuneo.

Un percorso breve — 24 ore totali, di cui 22 di lezione e 2 di esame finale — ma ad alta concentrazione di contenuti pratici, pensato per giovani e adulti occupati che desiderano acquisire competenze concrete e spendibili nel mondo del lavoro.

L’obiettivo è chiaro: fornire le nozioni fondamentali per orientarsi tra le normative fiscali e imparare a compilare correttamente i modelli per la dichiarazione dei redditi, con particolare attenzione ai modelli 730 e Unico. Non solo teoria, ma strumenti pratici per interpretare i dati, comprendere le logiche del sistema fiscale e diventare più consapevoli delle proprie scelte economiche e professionali.

Il corso è a pagamento con contributo pubblico FSE+. Il costo complessivo è di 306 euro, di cui 91,80 euro a carico del partecipante o dell’Azienda (pari al 30% del costo) e 214,20 euro a carico della Regione Piemonte (pari al 70% del costo).

E per chi ha un ISEE fino a 10.000 euro, la partecipazione è totalmente gratuita.

Il corso è rivolto a lavoratori occupati, sia giovani che adulti, in possesso di conoscenze informatiche di base. Per chi non può documentare la frequenza di corsi precedenti, è previsto un semplice test d’ingresso per verificare la familiarità con il sistema operativo e la navigazione online.

In un mondo del lavoro sempre più competitivo, saper gestire la fiscalità significa essere un passo avanti. Con AFP, la formazione non è solo un investimento: è un modo per rendere più solido il proprio futuro.

Contatti

Centro di Cuneo , Via Tiziano Vecellio, 8/C Cuneo

0171/693760

centrocuneo@afpdronero.it

segreteria.cuneo@afpdronero.it