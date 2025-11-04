Savigliano, il Consiglio comunale chiamato ad approvare la variante urbanistica per il nuovo ospedale

Il Consiglio comunale di Savigliano, convocato per venerdì 7 novembre alle ore 19, è chiamato ad esprimersi, per quanto indirettamente, sul nuovo ospedale.

Infatti, il secondo punto all’ordine del giorno riguarda la discussione e relativa approvazione della “Variante urbanistica semplificata al PRGC ai sensi dell’articolo 17 bis, comma 15 bis, della l.r. 56/77 e s.m.i. redatta in sede di Conferenza dei servizi istituita ai sensi dell’art. 38 d.lgs. 36/2023 e dell’art. 14bis l. 241/1990 per l’approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione del “Nuovo ospedale unico del quadrante nord-ovest della Provincia di Cuneo (Saluzzo – Savigliano – Fossano)”.

In termini meno tecnici, si tratta di una variante urbanistica al piano regolatore comunale per poter procedere con l’iter di costruzione del nuovo ospedale.

Di seguito un’altra “Variante parziale n. 39 al PRGC ai sensi dell’art. 17, c. 5 della l.r. 56/77 e s.m.i con relative controdeduzioni alle osservazioni e approvazione definitiva”.

In discussione, oltre ad interrogazioni e alle interpellanze (non ancora note), anche un ordine del giorno per richiedere l’estensione a Savigliano del progetto “Piemove”, che prevede il trasporto pubblico gratuito per gli studenti.