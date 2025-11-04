A Morra di Villar San Costanzo l’ultimo saluto all’Alpino Silverio Bossa

“Ha posato lo zaino a terra per raggiungere il paradiso di Cantore!” scrivono con commozione dalla sezione ANA di Cuneo - Silverio faremo dono prezioso di tutto quello che hai fatto con molta passione.”



Di anni 62 ed originario della frazione Morra di Villar San Costanzo, dove abitava, Silverio Bossa era segretario del Gruppo ANA di Dronero, nonché consigliere della sezione ANA di Cuneo e responsabile del Centro Studi sezionale.



Attualmente in pensione, aveva lavorato come elettricista presso la ditta Michelin di Cuneo. Grande appassionato di montagna e di storia, sempre presente ai raduni degli Alpini ed alle commemorazioni, nel corso della sua vita è stato un punto di riferimento per i tanti compagni ed amici. Sentito arriva il loro affetto, in modo particolare da parte degli amici Alpini di Dronero.



Di Silverio restano il suo entusiasmo, la passione e la sua grande disponibilità. Resta, intatto, il prezioso ricordo di quel legame con la mamma, una donna tenace e sensibile. Attorno a lei, così come anche alla moglie Giusi, si stringono i tantissimi messaggi di cordoglio.



Il funerale, proveniente dall'Ospedale "A.Carle" di Confreria, sarà celebrato domani, mercoledì 5 novembre, alle ore 15 nella Parrocchia di Morra di Villar San Costanzo. Qui, alle ore 20, questa sera verrà recitato il rosario.