 / Cronaca

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Cronaca | 04 novembre 2025, 15:49

Circolava con patente portoghese falsa, denunciato 25enne a Bra

Il giovane, fermato in via Piumati a bordo di una Ford Ka, è stato segnalato alla Procura di Asti dopo gli accertamenti della Polizia Locale e del Reparto Falsi Documentali di Torino

Circolava con patente portoghese falsa, denunciato 25enne a Bra

Circolava a bordo della sua Ford Ka quando è stato fermato da un equipaggio della Polizia Locale di Bra in via Piumati. Un venticinquenne residente sul territorio ha esibito una patente di guida rilasciata dal Portogallo, ma gli agenti della Locale si sono insospettiti in merito alla genuinità del documento di guida. I successivi riscontri hanno accertato che verosimilmente il documento poteva essere falso, fatto confermato dall’analisi svolta dal Reparto Falsi Documentali della Polizia Locale di Torino.

La Polizia Locale di Bra ha proceduto così all’immediato sequestro del documento e al deferimento in stato di libertà del giovane alla Procura della Repubblica di Asti per il reato di falso in atto pubblico. 

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium