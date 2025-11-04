Circolava con patente portoghese falsa, denunciato 25enne a Bra

Circolava a bordo della sua Ford Ka quando è stato fermato da un equipaggio della Polizia Locale di Bra in via Piumati. Un venticinquenne residente sul territorio ha esibito una patente di guida rilasciata dal Portogallo, ma gli agenti della Locale si sono insospettiti in merito alla genuinità del documento di guida. I successivi riscontri hanno accertato che verosimilmente il documento poteva essere falso, fatto confermato dall’analisi svolta dal Reparto Falsi Documentali della Polizia Locale di Torino.

La Polizia Locale di Bra ha proceduto così all’immediato sequestro del documento e al deferimento in stato di libertà del giovane alla Procura della Repubblica di Asti per il reato di falso in atto pubblico.