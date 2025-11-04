Saluzzo: viva l’Italia, viva le forze Armate e soprattutto viva la pace [FOTO]

Festa dell’Unità nazionale, delle Forze armate e 107° anniversario della fine della Prima guerra mondiale, sancito nell’armistizio di Villa Giusti, dove si compì la storia del nostro paese, con il coronamento del sogno risorgimentale dell'unità d'Italia, ha ricordato il presidente del Consiglio Andrea Momberto, dopo il cerimoniale d’onore: l'alzabandiera e la deposizione della corona d’alloro al monumento dei Caduti, nel piazzale della stazione, oggi martedì 4 novembre.

Massiccio lo schieramento di rappresentanze istituzionali, politiche, militari, associative del territorio per la ricorrenza celebrata anche a Saluzzo. Partecipazioni ringraziate dal primo cittadino Franco Demaria il cui intervento è orbitato intorno ad alcune citazioni del Presidente della Repubblica Sergio Matterella, sui concetti di libertà, democrazia, sul valore dei diritti dell’uomo, primo dei quali il diritto a vivere in pace e a schierarsi per difendere la pace.

Grazie a chi in un giorno feriale ha trovato il modo di essere presente e alla disponbilità degli studenti che affronteranno sui libri queste pagine di storia di cui furono protagonisti i loro bisnonni. Un segno speranza per le generazioni del futuro - ha sottolineato Demaria- Come ogni anno commemoriamo la Festa del 4 Novembre davanti al monumento dei caduti per rendere omaggio ai morti delle guerre, che hanno combattuto per il sogno di una nazione indipendente e libera ogni giorno, ispirata a valori democratici e di pace.

"Un omaggio doveroso verso i tanti giovani, poco più grandi di voi- ha affermato rivolto ai ragazzi - che non hanno potuto vivere il futuro che avrebbero desiderato".

Centrale nella cerimonia è stato l’ intervento di studenti dell’Istituto comprensivo “Rosa bianca” che a turno hanno letto brani significativi, scelti per l’occasione.

Don Dario Ruà, si è espresso in un momento di preghiera, affidando a Dio, con l'intercessione di San Francesco e Santa Caterina da Siena patrona d'Italia, i militari che hanno perso la vita per il nostro paese.

La riconoscenza contenuta nel messaggio del sindaco Demaria è andata poi agli uomini delle Forze Armate italiane impegnate in missioni in aiuto alle popolazioni e in paesi alla ricerca della pace e alle Forze dell’Ordine che garantiscono la sicurezza delle nostre città. "Saluzzo è al vostro fianco".

"Viva l’Italia, viva le forze Armate e soprattutto viva la pace"