Contromano in monopattino, si scontra con un’automobile: a Saluzzo 14enne finisce in ospedale

E’ stato trasportato all’ospedale di Savigliano con un codice di gravità giallo il 14enne che, alla guida di un monopattino elettrico, e un altro ragazzo come passeggero, nel pomeriggio di ieri (lunedì 3 settembre) è andato a scontarsi violentemente con un’automobile in via Palazzo di Città a Saluzzo.

Lo scontro è avvenuto all’altezza di via Rifreddo e via San Nicola, strada da cui proveniva l’automobile, impegnata ad attraversare via Palazzo di Città nel momento in cui la stessa via veniva percorsa contromano dai due giovani con il mezzo elettrico

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Saluzzo per consentire le operazioni di soccorso e procedere ai rilievi necessari alla ricostruzione della dinamica.

Da quanto si apprende sembra che il quadro dell'incidente richiami una delle ricorrenti situazioni affrontate recentemente dalle forze dell’ordine, impegnate a intensificare controlli e sanzioni sul mancato rispetto del Codice della Strada da parte di utenti alla guida di mezzi a due ruote.

Da mesi i Carabinieri saluzzesi stanno infatti conducendo un’attività allargata di prevenzione e tutela della sicurezza che nel solo mese di ottobre li ha portati ad elevare 50 contravvenzioni per monopattini e biciclette risultate irregolari.

Quello della mobilità selvaggia è infatti una criticità quotidiana che gli uomini dell'Arma cercano di seguire: un problema non indifferente che coinvolge pedoni, anziani e bambini che corrono rischi nelle isole pedonali e altrove.

Comportamenti incivili e pericolosi sui veicoli a due ruote sono sempre più frequentemente oggetto di segnalazione da parte di cittadini.

Una settimana fa, martedì 27 ottobre, in corso Ancina, un gruppo di giovanissimi, in monopattino aveva urtato una donna che camminava sul marciapiede, facendole cadere a terra le borse che portava e apostrofandola poi con termini offensivi.