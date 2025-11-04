"Onde di Terra" di Andrea Icardi Apre la Rassegna del Cinema Cuneese a Mondovì Ferrone

Venerdì 14 novembre, alle ore 21, il teatro parrocchiale dell'oratorio della Parrocchia di Santa Maria Maggiore di Mondovì Ferrone (via San Bernolfo 16) ospiterà la proiezione del film "Onde di terra", scritto e diretto dal regista langarolo Andrea Icardi.

Si tratta del primo appuntamento di una rassegna dedicata alle opere cinematografiche di registi cuneesi, organizzata dalla Pro Loco Cui dur Ferun e dalla Biblioteca parrocchiale "Franca e Mario Gasco", con il patrocinio del Comune di Mondovì.

La rassegna proseguirà nei primi mesi del 2026 con altri due film a firma del regista doglianese Remo Schellino: il 16 gennaio sarà proiettato "In verità vi dico", mentre il 21 febbraio sarà la volta di "Così sia".

La proiezione della pellicola di Andrea Icardi è inserita nel calendario della 75ª Giornata nazionale del Ringraziamento, promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana, e intende offrire un'occasione di riflessione e condivisione attraverso la visione di un'opera che restituisce con autenticità l'anima e la bellezza delle Langhe.

"Onde di terra" è ambientato negli anni Settanta del Novecento, periodo di profonde trasformazioni sociali, e racconta la storia di Fulvia, una giovane calabrese che, attraverso un matrimonio combinato, si trasferisce nelle Langhe per incontrare un uomo che non è ciò che sembra.

Con forza e determinazione, Fulvia affronta le difficoltà di un mondo nuovo e sceglie di riscrivere il proprio destino, diventando simbolo di resilienza e rinascita.

Lo spettacolo è a ingresso libero, fino a esaurimento posti.

Un'occasione per celebrare i frutti della terra e riscoprire, attraverso il linguaggio del cinema, il legame profondo tra l'uomo, il lavoro e la natura.

Informazioni:

Dove: Teatro parrocchiale Oratorio Parrocchia Santa Maria Maggiore, via San Bernolfo 16 – Mondovì Ferrone

Quando: Venerdì 14 novembre 2025, ore 21.00

Ingresso: Libero fino a esaurimento posti