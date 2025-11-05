Un tempo per noi: ritiri spirituali per ragazze dai 20 ai 40 anni con le Sorelle Clarisse di Bra

Domenica, il giorno perfetto per staccare la mente, ma anche per prendersene cura. Succede a Bra, dove si rinnova l’iniziativa dei ritiri spirituali con le Sorelle Clarisse. E diciamocelo: tra l’ennesimo post sui social e una conversazione vera, forse vale la pena spegnere il telefono e parlare un po’. Anche in Monastero.

Le ragazze dai 20 ai 40 anni che ne faranno richiesta potranno vivere questa esperienza di fede presso il Monastero in viale Madonna dei fiori 3, un luogo ameno che offre ampio spazio (e tempo) per gustare un momento forte di incontro con la Parola di Dio, la preghiera e la fraternità. Perché il bisogno di staccare la spina, a volte, può coincidere con la necessità di prendersi una pausa dai ritmi frenetici o dai momenti di stress della quotidianità.

I ritiri spirituali sono una situazione privilegiata per mettersi sotto lo sguardo del Signore, per fare una conoscenza interiore di Cristo, di riconoscere la chiamata dall’alto e scegliere di rispondere.

Sarà così possibile partecipare alla vita monastica, nel rispetto dei tempi di orazione, di riposo e di meditazione in comunione di fede. Ogni incontro si svolge in un clima favorevole al silenzio e alla riflessione, è una piccola finestra che si apre sul mondo per contemplare l’orizzonte infinito della speranza, ascoltando ciò che più sta a cuore. E non c’è da stupirsi se, tra i chiostri, nascono tante vocazioni alla vita consacrata.

Spiegano le Sorelle Clarisse: «Prenditi una pausa dal tuo ritmo quotidiano. Siamo sempre immersi in un mare di rumore. Concediti un giorno di silenzio per ascoltare la voce di Dio. È tempo di grandi interrogativi? Fai chiarezza su di te, la tua storia e ciò in cui credi. Imparerai a scegliere con più fiducia nel tuo futuro. Se desideri parlare e confrontarti con qualcuno e non sai con chi... se vuoi informazioni, contattaci...».

Vi lasciamo qui i contatti per saperne di più! Telefono: 0172/413148 - email: monasteroclarisse.bra@gmail.com - sito web: www.federazioneclarisse.com. Tassativo l'out of office.