Una App nata nel Roero protagonista al Merano Wine Festival

La società Most’ specializzata in logistica integrata per il settore vinicolo, con sede a Pocapaglia, ha siglato un accordo triennale con il Merano WineFestival, una delle manifestazioni enologiche più prestigiose in Europa, in programma dal 7 all’11 novembre nelle eleganti sale del Kurhaus di Merano, in Alto Adige. L’intesa rende Most’ Collect, app sviluppata da Most’, la piattaforma digitale ufficiale del Merano WineFestival e di tutti gli eventi nazionali e internazionali del circuito The WineHunter Events. Grazie a questa collaborazione, per la prima volta nelle grandi fiere del vino i visitatori potranno acquistare direttamente i vini in degustazione.

La tecnologia sviluppata da Most’ consente infatti di trasformare ogni assaggio in una vendita, semplicemente inquadrando un codice QR posto vicino la bottiglia in esposizione al tavolo del produttore che ha aderito all’iniziativa. A fine giornata, i vini scelti saranno automaticamente raccolti in un carrello unico, acquistabili con un solo ordine e una sola spedizione.

Most’ Collect offre inoltre ai clienti la possibilità di scegliere la destinazione dei propri acquisti: riceverli subito a casa, regalarli ad un amico oppure depositarli nella propria “cantinetta digitale” gestita da Most’, uno spazio personale dove conservare i vini acquistati presso il magazzino della piattaforma e richiederne la spedizione in qualsiasi momento.

Per gli espositori si tratta di un’evoluzione significativa: la possibilità di vendere in tempo reale durante la degustazione, raccogliere dati sui comportamenti d’acquisto e mantenere un rapporto diretto e continuativo con il pubblico anche dopo la fiera. Un’ulteriore garanzia per i visitatori: I vini destinati alla vendita sono già depositati presso il centro di logistica pronti per essere spediti.

“Per Most’ questo accordo rappresenta un passo importante e strategico – dichiara Paolo Brambilla, CEO di Most’ –. Finora, nelle grandi manifestazioni enologiche, la vendita diretta non era gestita. Con la nostra tecnologia rendiamo finalmente possibile un’esperienza completa, che unisce degustazione, relazione e acquisto in un unico flusso digitale. La cantinetta Most’ aggiunge un nuovo livello di continuità tra evento e consumo, prolungando il valore dell’esperienza.”

Con questo progetto, Most’ si afferma come partner tecnologico di riferimento per il settore wine tech, aprendo la strada a un modello di evento più connesso, sostenibile e orientato al business. Il Merano WineFestival conferma così la propria leadership nel coniugare eccellenza e innovazione, offrendo agli appassionati un nuovo modo di vivere e acquistare il vino di qualità.

Most’ è una piattaforma che connette produttori, operatori e appassionati del mondo del vino, offrendo strumenti per la vendita diretta, la promozione e la gestione di eventi. Con la funzione di “cantinetta digitale”, Most’ consente di conservare i propri vini acquistati in modo sicuro e tracciabile, richiedendone la spedizione in ogni momento.