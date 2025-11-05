Variazioni di accesso per i Servizi demografici di Bra

Nei prossimi giorni verranno introdotte alcune modifiche di orario e di accesso agli sportelli dei Servizi demografici del Comune di Bra. Così, nella giornata di venerdì 7 novembre gli uffici dello Stato Civile rimarranno chiusi al pubblico per un aggiornamento dei sistemi informatici, che comporteranno notevoli variazioni operative a causa del subentro dell’attuale Stato Civile nell’Archivio Nazionale Stato Civile (ANSC).

Inoltre, a partire da lunedì 10 novembre e fino al 31 dicembre l’accesso allo Stato civile sarà consentito solo su appuntamento da concordare chiamando lo 0172-438111 per i seguenti procedimenti: denuncia di nascita, riconoscimenti ed adozioni, denuncia di morte, pubblicazioni di matrimonio e matrimonio civile, unioni civili, separazioni e divorzi consensuali davanti all’ufficiale di Stato Civile, procedimenti vari di cittadinanza (giuramenti, acquisto cittadinanza straniero nato in Italia, riconoscimento jure sanguinis), richieste di trascrizioni atti di nascita, morte, matrimonio e divorzi verificatisi all’estero, cambi di nomi e cognomi, pratiche cimiteriali.

La richiesta di certificazione relative a nascita, morte e matrimonio, in ogni forma, saranno gestite invece dall’Ufficio Anagrafe, che rispetterà i consueti orari di apertura con possibilità di accesso senza prenotazione nelle mattine del lunedì e del martedì dalle 8,45 alle 12,45, nonché il giovedì dalle 8,45 alle 16 con orario continuato. Rimane invece su prenotazione l’acceso nelle mattine del mercoledì e del venerdì.

Discorso a parte il rilascio delle carte d’identità: il 3 agosto 2026 giungeranno a scadenza tutte le carte d’identità cartacee, anche quelle valide oltre tale data. Pertanto, visto il notevole numero di carte che dovranno essere rifatte nei prossimi mesi, i due sportelli dedicati al rilascio delle carte di identità elettroniche (CIE), oltre a rimanere aperti nei consueti orari previo appuntamento telefonico allo 0172-438111, saranno operativi anche il lunedì e martedì pomeriggio dalle 14 alle 15,30.