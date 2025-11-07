SUPERLEGA / Cuneo all’assalto dei campioni d'Italia. Zaytsev: "Per battere Trento? Bisogna prendere a capocciate Michieletto" [VIDEO]

Si anticipa la sesta giornata del campionato di SuperLega Credem Banca, che promette spettacolo e intensità. Sabato 8 novembre, alle ore 20.30, il palasport di San Rocco Castagnaretta sarà il teatro del big match tra la MA Acqua S.Bernardo Cuneo e i campioni d’Italia dell’Itas Trentino.

Un appuntamento di cartello che arriva in un momento delicato per entrambe le squadre: Trento, dopo un avvio altalenante, cerca continuità; Cuneo, invece, vuole capitalizzare la spinta dell’ottima prova casalinga contro Piacenza e il calore dei suoi oltre 3.500 tifosi.

Ivan Zaytsev, bandiera e leader carismatico dei cuneesi, presenta così la sfida, mescolando ironia e realismo: “Per vincere contro Trento? Bisogna andare al di là della rete e prendere a capocciate il signor Michieletto,” scherza lo schiacciatore, prima di tornare serio. “A parte gli scherzi, Trento anche loro hanno rinnovato tanto quest’anno, qualche risultato non proprio da Trento l’hanno avuto, ma arriveranno qua in cerca di punti. Troveranno però un palazzetto molto caldo e in noi un bel osso duro da masticare. Squadre così si affrontano a braccio sciolto, cercando di sfruttare i nostri punti di forza e arginare i loro, che sono tanti ma arginabili.”

Dall’altra parte della rete, l’Itas Trentino si presenta con un gruppo rinnovato, costruito attorno al talento dello capitano azzurro Alessandro Michieletto e a un mix di giovani promesse. Dopo la vittoria netta all’esordio contro Cisterna (3-0), sono arrivate prove più altalenanti: il successo con Padova, poi le sconfitte contro Civitanova e Verona. Segnali di un percorso di crescita ancora in corso, ma che non tolgono ai trentini il ruolo di squadra da battere.

Cuneo, dal canto suo, sta confermando la solidità del progetto tecnico e la compattezza del gruppo. L’entusiasmo del pubblico biancoblù e la determinazione di Zaytsev e compagni rappresentano le armi principali per tentare l’impresa.

Sabato sera, dunque, il Palasport promette scintille: una sfida che profuma di grande volley e che, come sottolinea lo stesso “Zar”, Cuneo affronterà “a braccio sciolto”, con la convinzione di potersela giocare fino in fondo.