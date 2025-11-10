Dopo 60 anni… un incontro tra ex compagni a Rivoira (Boves)

Sessant’anni, tanto è passato da quando un gruppo di ex alunni ha frequentato le scuole elementari a Rivoira. Eppure, il tempo non ha cancellato i ricordi, né il desiderio di ritrovarsi. Così, in un’atmosfera carica di emozione e nostalgia, si sono riuniti per una cena alla Trattoria degli Amici, insieme alla loro amata maestra Maria Carla Dalmasso.

È stata molto più di una semplice cena: un’occasione per rincontrarsi, raccontarsi, sorridere e commuoversi. Tra aneddoti di scuola, fotografie ingiallite dal tempo e racconti di vite vissute tra gioie e inevitabili dolori, la serata si è trasformata in un vero e proprio viaggio nel passato.

Un momento vero, fatto di abbracci sinceri e risate condivise, che ha regalato a tutti una bella botta di vita.

Certi legami, anche dopo decenni, restano impressi nel cuore.