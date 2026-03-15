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Immagina della panchina lilla di Cuneo
La Granda si tinge di lilla per la giornata che sensibilizza sui disturbi alimentari
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Attualità | 15 marzo 2026, 09:46

La Granda si tinge di lilla per la giornata che sensibilizza sui disturbi alimentari

Oggi è la Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla. Iniziative in tutta la Granda per accendere l’attenzione su anoressia, bulimia e binge eating

Immagina della panchina lilla di Cuneo

Immagina della panchina lilla di Cuneo

Cuneo si è tinta di lilla per Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla dedicata ai disturbi del comportamento alimentare, che vanno dall'anoressia, alla bulimia nervosa e al “binge eating”, il disturbo da alimentazione incontrollata. 

Su molte rotatorie della città sono comparsi, già da qualche giorno, i noti fiocchetti in vista di oggi 15 marzo, data scelta per celebrare la ricorrenza annualmente. "Rotonde lilla" sono state allestite anche a Borgo San Dalmazzo, Dronero, Revello. 

Per l'occasione le città della Granda si sono attivate con iniziative dedicate.

Lo scorso 13 marzo, a Saluzzo, in piazza Dante, è stata inaugurata la panchina lilla; a Cuneo, in corso Dante angolo corso Nizza, sono satte organizzate delle performance vicino alla panchina lilla.

“Le città lilla”: sono illuminate di lilla la Torre civica di Cuneo, il Foro frumentario di Dronero, il Castello di Barolo, la Torre del campanile a Revello, il municipio di Bra.

“Le vetrine lilla”: i commercianti di Cuneo, Dronero e Revello hanno allestito le vetrine con fiocchetti lilla.

Tutti gli eventi sono promossi col patrocinio della Città di Cuneo, dell’AslCn1 e della Confcommercio Cuneo e il sostegno dell’associazione del terzo settore “Bisalta Viva”.

Redazione

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