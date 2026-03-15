Neve sul Cuneese, valichi aperti tra Italia e Francia. Transitabili il Colle di Tenda e della Maddalena

Il maltempo che da ieri interessa la provincia di Cuneo, con pioggia e nevicate su gran parte dell’arco alpino, non sta al momento causando particolari disagi alla viabilità e ai collegamenti internazionali tra Italia e Francia.

Contrariamente a quanto inizialmente temuto dopo l’abbondante nevicata della notte, nessun valico risulta chiuso alla circolazione. Restano infatti percorribili sia il Colle di Tenda, dove sono in azione gli spartineve per mantenere pulita la carreggiata, sia il Colle della Maddalena.





Salvo un peggioramento delle condizioni meteo nel corso della giornata di oggi, le strade sono quindi transitabili ma con la necessaria cautela e solo con veicoli dotati di pneumatici da neve o catene a bordo, come previsto dall’obbligo in vigore per la stagione invernale.

Nella prima mattinata, intorno alle 6, sono stati registrati circa 10 centimetri di neve al suolo a Limone Piemonte, 30 centimetri al Colle di Tenda e circa 25 centimetri sul versante francese.