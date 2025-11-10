Progetto Transalp: dodici studenti del Soleri-Bertoni di Saluzzo attraversano le Alpi per scoprire la Francia

Anche quest’anno dodici ragazzi del liceo Soleri-Bertoni di Saluzzo hanno partecipato all’ormai consolidato progetto Transalp, che crea legami tra studenti italiani e francesi.

Alcuni studenti delle classi 3ªEA, 3ªEB, 3ªLA e 3ªLB hanno aderito al progetto di mobilità interculturale, alternando il loro soggiorno in Francia con l’ospitalità dei rispettivi corrispondenti in Italia.

L’iniziativa, della durata di quattro settimane, prevede la convivenza in famiglia e la partecipazione alle lezioni nella scuola del corrispondente, secondo un orario settimanale personalizzato, che consente di poter scegliere le materie da studiare in base agli interessi personali e ai progetti futuri.

Gli alunni coinvolti hanno riferito esperienze estremamente positive, apprezzando sia le opportunità di apprendimento linguistico offerte, sia le nuove amicizie nate durante il soggiorno.

Tra le numerose attività extracurriculari proposte dal nostro istituto, una delle corrispondenti francesi ha scelto di frequentare il corso di teatro, un’occasione per socializzare e potenziare le competenze linguistiche.

Quest’esperienza interculturale permette, dunque, di sperimentare una realtà diversa, stringere nuovi legami personali e crescere sotto il profilo intellettuale e umano.