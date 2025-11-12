VOLLEY / Fie & Fiöi, Busca capolista solitaria in D Femminile

Serie D femminile

A Marene si gioca la partita clou di questo inizio stagione tra due formazioni agguerrite che si sono già scontrate in coppa, con un esito favorevole a Busca ma con uno scarto minimo. Le buschesi scendono in campo con Testa in regia, opposto Donadei, sulle bande Cattaneo e Garello, al centro Martinasso e Giraudo, libero Cavallo. Il primo set è un incubo: le ospiti sono sempre in ritardo e molto fallose concendendo alle padrone di casa di passare in vantaggio. Nel secondo come d’incanto calano gli errori e aumenta l’efficienza e, per merito di Donadei, le buschesi scappano e impattano nel punteggio. Nel terzo le ospiti riescono nuovamente a creare un margine che poi difendono con buona prova da parte dei centri e andiamo. A questo puntò l’inerzia da ragione a Busca che rispedisce al mittente ogni tentativo di rientrare in partita. Vittoria e primato in classifica in solitaria. Il prossimo appuntamento vedrà Busca affrontare in casa Cime Canelli Volley alle 20.30.

Serie C maschile

Partita combattuta, soprattutto in avvio, quella che ha visto impegnati i ragazzi di coach Tomatis contro l’Interwaste Menego Ovada. Il primo e il secondo set si chiudono infatti entrambi ai vantaggio con il punto che va prima agli ospiti e poi ai buschesi. Da quel momento Ovada trova però più efficacia, mentre Busca non riesce più a rimanere agganciata agli avversari. I due parziali successivi sono a fare degli ospiti con i padroni di casa che chiudono a 17 e a 18. La prossima settimana i ragazzi di coach Tomatis saranno impegnati a Romagnano Sesia contro i padroni di casa della Erreesse Pavic.

Serie C maschile

Una sfida senza esclusione di colpi quella andata in scena a Busca tra i ragazzi di coach Tassone e Pivielle Utimac. L’equilibrio in campo emerge già nel primo set che vede i buschesi imporsi solamente dopo i vantaggi a quota 28. Poi gli ospiti prendono in mano la partita e conquistano il secondo set, tornando però in svantaggio nel parziale successivo causa la ripresa dei buschesi. Nuovo cambio di fronte con Pivielle che sembra essersi definitivamente ritrovata e forza il tie-break chiudendo il quarto set con un solido 17-25. Il parziale decisivo si rivela in sostanziale equilibrio ma alla fine vede imporsi gli ospiti che hanno la meglio solo ai vantaggi chiudendo sul 18-20. Trasferta a Torino in occasione del prossimo turno che vedrà i buschesi affrontare il Volley San Paolo.

I risultati

Serie C maschile

MC1933 - LAB TRAVEL BUSCA vs INTERWASTE-MENEGO OVADA 1-3 (24-26 27-25 17-25 18-25)

MC1933 - Lab Travel Busca: Ballari, Rosati, Dobrev, Drocco, Girardi, Di Giulio, Baldi, Marino, Giraudo, Barberio, Bertone, Scatragli. All.: Tomatis, Barbiero

Serie D maschile

MC1933 - LAB TRAVEL BUSCA vs PIVIELLE UTIMAC 2-3 (28-26 20-25 25-22 17-25 18-20)

MC1933 - Lab Travel Busca: Ravelli, Campagnoli, Rocchia, Chiapella, Finoro, Deana, Pelissero, Ghibaudo, Grandis, Pepino, Massa, Merola, Boggione. All.: Tavella, Frison

Serie D femminile

VOLLEY MARENE vs L.C.M. COSTRUZIONI MC1933 BUSCA 1-3 (25-18 17-25 20-25 17-25)

LCM-MC1933 Busca: Viglietti, Cavallo, Martinasso, Bina, Testa, Cassini, Cattaneo, Donadei, Garello, Re, Giraudo, Bonardello, Golè. All.: Lamberi M., Lamberti L.

1ª Divisione

L.C.M COSTRUZIONI MC1933 BUSCA vs LAB TRAVEL CUNEO 2-3 (25-23 22-25 25-22 20-25 10-15)

Busca: Brocchiero, Castellino, Eandi, Garino, Gianni, Giletta, Lingua, Michelini, Mondino, Paoletto, Pascale. All.: Giordano

Under 18

MARIO CASTELLINO 1933 SEDAMYL BUSCA vs VBC OFFICINE SAVIGLIANO 2-3 (25-27 21-25 25-19 25-22 10-15)

Busca: Bina, Bonardello, Castellino, Eandi, Garino, Gianni, Giletta, Lingua, Michelini, Mondino, Paoletto, Pascale. All.: Lamberti

Under 16

VOLLEY SALUZZO vs MARIO CASTELLINO 1933 SEDAMYL BUSCA 2-3 (21-25 23-25 25-19 25-22 8-15)

Busca: Aimar, Barale, Garino, Garnero, Giordano, Matijashi, Pellitta, Petrone, Ramasotto, Rosso, Selimi, Serino. All.: Perotti, Giordano

Under 14

VOLLEY SALUZZO vs MARIO CASTELLINO 1933 SEDAMYL BUSCA 1-3 (23-25 29-27 9-25 24-26)

Busca: Ballabani, Ferrero, Fino, Graffino, Marchetti, Marku, Mhillaj, Rosso A., Rosso E., Rostagno, Serino. All.: Cherasco

Under 13

MARIO CASTELLINO 1933 SEDAMYL BUSCA vs LIBERTAS BORGO 0-3 (14-25 13-25 11-25)

Busca: Abbà, Arnaudo, Conte, Deng, Eandi, Girello, Lleshi, Massabò, Palushi, Rosso. All.: Cavallero