Attualità | 13 novembre 2025, 16:42

Messer Tulipano torna a colorare le città di Cuneo e Alba

In autunno oltre 3.000 bulbi piantati per preparare una primavera di colori nelle aiuole cittadine

Anche quest’anno la storica manifestazione Messer Tulipano passa per le città di Cuneo e Alba, portando nuova vita e colore ai centri urbani con la piantumazione di oltre 3.000 bulbi destinati a sbocciare nei mesi primaverili. 

Dopo l’appuntamento torinese in piazza Emanuele Filiberto, cuore pulsante del Quadrilatero Romano, il progetto proseguirà venerdì 14 novembre ad Alba e mercoledì 19 novembre a Cuneo, dove i bulbilli di tulipano trasformeranno le aiuole in un’esplosione di petali variopinti.

Oltre a Cuneo e Alba, i bulbi saranno piantati anche a Chieri, completando così un percorso di colori e profumi che unisce le città del Piemonte in un omaggio alla natura e all'arte floreale urbana.

