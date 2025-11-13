Domani l'ultimo saluto a Giuseppe Ponzo, storico maestro di sci a Prato Nevoso

Un uomo buono, stimato e che amava profondamente la montagna e la Valle Maudagna.

Così è ricordato Giuseppe Ponzo, che ha perso tragicamente la vita, all'età di 71 anni, nei boschi di Miroglio dove è divampato il devastante incendio che ha richiesto l'intervento massiccio di Vigili del Fuoco, AIB e mezzi aerei, ancora al lavoro in queste ore.

"Giuseppe era una persona molto conosciuta e stimata - lo ricordava nelle scorse ore il sindaco di Frabosa Sottana, Adriano Bertolino -. Non ci sono parole per questa tragedia che colpisce la famiglia Ponzo e tutta la nostra comunità. Giuseppe amava la montagna e il nostro territorio, dove ha lavorato sia come agente immobiliare con la moglie che come maestro di sci a Prato Nevoso. Una tragedia che colpisce tutta Frabosa. Da parte mia e di tutta l'amministrazione comunale ci stringiamo alla famiglia".

"La grande famiglia di Prato Nevoso - scrivono dalla Prato Nevoso Ski -, profondamente commossa, si unisce al dolore per la scomparsa di Giuseppe Ponzo, un amico e una figura storica della nostra stazione. Apprezzato maestro di sci, Beppe ha dedicato tempo e passione alla località, partecipando alla sua crescita attraverso il suo impegno nel commercio e in ambito immobiliare. Lo ricordiamo con affetto e riconoscenza, grati per tutto ciò che ha lasciato e per l'esempio di entusiasmo e amore per la montagna che continuerà a ispirarci. Un forte abbraccio ai suoi familiari e a tutti coloro che gli hanno voluto bene e hanno avuto la fortuna di percorrere un pezzo di strada al suo fianco".

Al cordoglio della comunità di Frabosa si aggiunge anche quella dell'amministrazione di Mondovì, dove è assessore Francesca Botto, moglie di Andrea Ponzo, figlio di Giuseppe Ponzo: "La più sincera vicinanza da parte mia, dell’Amministrazione comunale e dell’intera comunità monregalese alla famiglia Ponzo e, in particolare, a Francesca per la grave tragedia occorsa in queste ore. In circostanze così improvvise e complesse, è difficile trovare le parole più appropriate per lenire il dolore e lo sgomento. Mi limito, quindi, ad abbracciare virtualmente Francesca e i suoi cari, certo che sapranno onorare al meglio la memoria del compianto Giuseppe".

Giuseppe lascia la moglie Liliana, i figli Andrea con la moglie Francesca con le piccole Vittoria ed Elena; Paolo con la moglie Sonia e i piccoli Tommaso e Chiara.

I funerali si svolgeranno domani, venerdì 14 novembre alle 15, nella parrocchia di Miroglio a Frabosa Sottana dove questa sera alle 20 sarà recitato il Santo Rosario.