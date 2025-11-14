 / Curiosità

Curiosità | 14 novembre 2025, 16:55

In arrivo tanti addobbi e luci: Piazza Boves si prepara al Natale

Un'iniziativa dei commercianti assieme al circolo 'L Caprissi

Mentre la chiusura del Prestige, lo shisha bar affacciato su piazza Boves, è ormai un dato di fatto – nei giorni scorsi sono stati rimossi gli arredi – la piazza, dove la notizia è stata accolta con un malcelato sollievo, torna ad animarsi in vista delle festività. 

A dare un nuovo volto alla zona sono i commercianti della piazza, che hanno deciso di occuparsi direttamente e a proprie spese dell’allestimento natalizio. 

Al loro fianco anche il circolo “L Caprissi”, che qui ha la propria sede e che sta contribuendo all’iniziativa.

In queste ore è comparsa una grande palla di Natale, primo segno dell’atmosfera che verrà. 

Dal gruppo di esercenti fanno sapere che nei prossimi giorni saranno installati molti altri addobbi, destinati a illuminare e rendere più accogliente l’intera area.

Barbara Simonelli

