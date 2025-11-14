In arrivo tanti addobbi e luci: Piazza Boves si prepara al Natale

Mentre la chiusura del Prestige, lo shisha bar affacciato su piazza Boves, è ormai un dato di fatto – nei giorni scorsi sono stati rimossi gli arredi – la piazza, dove la notizia è stata accolta con un malcelato sollievo, torna ad animarsi in vista delle festività.

A dare un nuovo volto alla zona sono i commercianti della piazza, che hanno deciso di occuparsi direttamente e a proprie spese dell’allestimento natalizio.

Al loro fianco anche il circolo “L Caprissi”, che qui ha la propria sede e che sta contribuendo all’iniziativa.

In queste ore è comparsa una grande palla di Natale, primo segno dell’atmosfera che verrà.

Dal gruppo di esercenti fanno sapere che nei prossimi giorni saranno installati molti altri addobbi, destinati a illuminare e rendere più accogliente l’intera area.