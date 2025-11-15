SUPERLEGA / Cuneo attesa alla prova-verità nelle Marche: contro Grottazzolina punti pesantissimi per la corsa salvezza

Definirla “la partita dell’anno” sarebbe eccessivo, ma Grottazzolina-Cuneo, in programma domani, domenica 16 novembre alle ore 18 al PalaSavelli di Porto San Giorgio, rappresenta senza dubbio uno snodo fondamentale nella stagione della MA Acqua S.Bernardo Cuneo. La squadra di Matteo Battocchio, in viaggio da mercoledì scorso complice la trasferta di Perugia poi persa 3-0, si gioca una buona fetta di permanenza in SuperLega.

La situazione di classifica parla chiaro: Grottazzolina è ancora senza vittorie e ha raccolto un solo punto – il tie break perso a Cisterna – ma con due partite in meno rispetto ai piemontesi. Cuneo, che di punti ne ha 5, sa bene che conquistare qualcosa nelle Marche avrebbe un peso enorme: la lotta per evitare l’ultima piazza coinvolge proprio queste due squadre, insieme a Cisterna, Monza e Padova.

Battocchio affronta la trasferta con l’organico al completo. Sedlacek, diventato padre nei giorni scorsi, ha raggiunto i compagni già a Perugia, anche se non è stato impiegato. Recuperato anche il regista titolare Michele Baranowicz, costretto a uscire durante la gara contro gli umbri per problemi intestinali.

La formazione marchigiana, storicamente guidata da Massimiliano Ortenzi, può contare su un ambiente molto caldo e su un servizio particolarmente incisivo: sarà dunque fondamentale il lavoro del reparto difensivo e della ricezione cuneese, chiamati a contrastare le battute di potenza avversarie per permettere a Baranowicz di smarcare al meglio i suoi attaccanti.

All’esordio Grottazzolina aveva ceduto alla Lube Civitanova per 3-1, ma strappando un set ai marchigiani (25-15, 25-16, 23-25, 25-23) e mostrando buone individualità. Successivamente sono arrivate altre partite complicate contro formazioni di vertice come Trento e Verona, oltre ai confronti con Padova e Cisterna, in cui la squadra ha mostrato segnali di crescita pur senza trovare la vittoria.

Domani, però, il peso psicologico e tecnico del match sarà ben diverso: in palio ci sono punti che valgono doppio e che potrebbero indirizzare già ora la corsa salvezza. Cuneo lo sa, Grottazzolina anche. La battaglia è pronta a cominciare.