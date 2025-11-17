Il dottor Giuseppe Fallica cessa l'incarico: cambi medico a Roburent e Mondovì dal 1° dicembre

Dal 30 novembre il Dottor Giuseppe Fallica ha rassegnato le dimissioni quale medico di Assistenza Primaria a ciclo di scelta con incarico provvisorio con ambulatori a Roburent e Mondovì.

A decorrere dal 1 dicembre gli assistiti potranno effettuare la scelta di un nuovo medico nell’ambito territoriale unico del Distretto di residenza /domicilio, compatibilmente con le disponibilità attraverso il Fascicolo Sanitario Elettronico e con l’applicazione “Il mio medico”, presente sul portale “Salute Piemonte” accessibile con SPID, CIE o TS-CNS, oppure presso gli Sportelli dell’ASL CN1 muniti di tessera sanitaria o team plastificata (tessera europea assicurazione malattia) e di un documento di riconoscimento. Nel caso in cui il cambio medico sia riferito a persona diversa dal richiedente occorre presentarsi muniti di delega (il modulo è reperibile presso gli sportelli o sul sito dell’ASLCN1) con i documenti di riconoscimento sia del delegato che del delegante.

A tale proposito si ricorda che gli orari degli sportelli multifunzionali sono reperibili al sito: