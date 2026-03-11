Progetto Glaucoma: parte da Monesiglio la campagna di prevenzione nei Comuni dell'Unione Montana Cebana

Il Progetto Glaucoma 2026 è ufficialmente partito. Dopo la riunione di presentazione tenutasi in febbraio presso l'Unione Montana, ABACUS ODV avvia la campagna di screening gratuito della pressione oculare nei Comuni del territorio.

Prima tappa: Monesiglio, 26 marzo 2026. In occasione della Settimana Mondiale del Glaucoma, promossa dall'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti (UICI), ABACUS ODV dà il via a un'iniziativa concreta di prevenzione della cecità evitabile rivolta alla cittadinanza dei piccoli comuni. ABACUS ODV ha scelto di portare la prevenzione direttamente dove serve di più: nelle RSA e nei comuni dell'Unione Montana, dove l'accesso agli screening oculistici è più difficile.

Il glaucoma è una neuropatia ottica cronica e progressiva, seconda causa di cecità irreversibile al mondo. Danneggia il nervo ottico in modo graduale, spesso senza sintomi nelle fasi iniziali. Quando una persona si accorge di avere problemi visivi, il danno è già avanzato e non può più essere recuperato.

I numeri parlano chiaro: tra i 60 e i 69 anni: prevalenza del 2-4% Oltre gli 80 anni: prevalenza fino al 12%

Si tratta di una patologia che colpisce soprattutto la popolazione anziana, quella più fragile e con minore accesso a controlli periodici.

Durante la riunione di febbraio in Unione Montana, ABACUS ODV ha presentato ai Sindaci e alle amministrazioni comunali del territorio l'idea di portare screening gratuiti direttamente nei comuni, con particolare attenzione a RSA e cittadini over 40. "La risposta è stata positiva," spiega ABACUS ODV. " I Comuni hanno capito l'importanza di offrire un servizio di prevenzione gratuito e di qualità, senza che i cittadini debbano affrontare spostamenti o costi." Da quella riunione è nato un calendario di appuntamenti. Il primo sarà il 26 marzo a Monesiglio.

Il Progetto Glaucoma 2026 prevede giornate di screening gratuito aperte a tutta la cittadinanza con priorità per:

Over 40

Soggetti con familiarità per glaucoma Diabetici e ipertesi

Persone che non effettuano controlli oculistici regolari

Lo screening prevede la misurazione della pressione intraoculare tramite tonopachimetro Canon. "Non sostituiamo la visita oculistica," precisa il responsabile del progetto. "Siamo un filtro essenziale per identificare precocemente i soggetti a rischio e indirizzarli verso approfondimenti specialistici."

"Scoprire il glaucoma in tempo può fare la differenza tra mantenere la vista e perderla. Per questo vogliamo portare la prevenzione vicino alle persone, nei loro Comuni, senza che debbano affrontare spostamenti o costi."

Oltre all'impatto sulla qualità della vita delle persone, intervenire precocemente ha un effetto rilevante anche dal punto di vista economico e sanitario.

Trattare il glaucoma:

In fase iniziale: 300-500 €/anno per paziente

In fase avanzata: oltre 5.000 €/anno, senza contare la perdita di autonomia e il carico assistenziale

"La prevenzione non è solo una questione sanitaria," continua ABACUS ODV. "È una questione di dignità, autonomia e sostenibilità del sistema."

Il Progetto Glaucoma 2026 si inserisce nella missione più ampia di ABACUS ODV, associazione di volontariato attiva dal 2016 con progetti di cura, inclusione e supporto dedicati alle persone più fragili:

Ambulanza dei Desideri: realizzazione di ultimi desideri

Con Te Io Vedo: esperienze outdoor per persone non vedenti

Formazione OSS: corsi di aggiornamento per operatori sociosanitari

Ti Ascolto: sportello di supporto psicologico per operatori della cura

Progetto Glaucoma 2026: screening gratuito pressione oculare

Formazione Disfagia: corsi per operatori di cucina RSA

I Comuni interessati a ospitare una giornata di screening possono contattare il Dott. Muzzulini, responsabile clinico del progetto, per concordare date, sedi e modalità organizzative più adatte alle esigenze locali.

ABACUS ODV si occupa di:

Strumentazione diagnostica professionale Personale

Comunicazione ai cittadini

Organizzazione completa della giornata

Nessun costo per i Comuni aderenti.

Le prime giornate sono già in calendario. Maggiori informazioni saranno pubblicate sui canali social di ABACUS ODV. Patrocinio ASLCN1.