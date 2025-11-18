 / Sanità

Sanità | 18 novembre 2025, 11:58

L'Oncologia di Savigliano protagonista al Congresso AIOM: presentato studio sui test genetici BRCA1/2

Gli oncologi Elena Geuna e Danilo Galizia dell'ospedale SS. Annunziata hanno illustrato a Roma la loro esperienza nell'applicazione delle linee guida per il tumore della mammella

Gli oncologi Elena Geuna e Danilo Galizia al congresso AIOM

L’Unità di Oncologia dell’ospedale SS. Annunziata ha partecipato attivamente al Congresso 2025 dell’Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM) tenutosi a Roma dal 7 al 9 novembre. In questa occasione, gli oncologi Elena Geuna (autrice principale) e Danilo Galizia hanno presentato un poster scientifico relativo all’esperienza maturata nell’applicazione delle linee guida AIOM per il test genetico BRCA1/2 nel tumore della mammella.

Questo studio rappresenta un contributo concreto per migliorare la qualità dell'assistenza e l'accesso a strategie terapeutiche mirate e personalizzate.

cs

