L'Oncologia di Savigliano protagonista al Congresso AIOM: presentato studio sui test genetici BRCA1/2

Gli oncologi Elena Geuna e Danilo Galizia al congresso AIOM

L’Unità di Oncologia dell’ospedale SS. Annunziata ha partecipato attivamente al Congresso 2025 dell’Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM) tenutosi a Roma dal 7 al 9 novembre. In questa occasione, gli oncologi Elena Geuna (autrice principale) e Danilo Galizia hanno presentato un poster scientifico relativo all’esperienza maturata nell’applicazione delle linee guida AIOM per il test genetico BRCA1/2 nel tumore della mammella.

Questo studio rappresenta un contributo concreto per migliorare la qualità dell'assistenza e l'accesso a strategie terapeutiche mirate e personalizzate.