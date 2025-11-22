Revello si mobilita con una settimana di eventi contro la violenza di genere

Una settimana per unirsi, riflettere e dire con forza ‘basta!’. Revello si prepara a celebrare la “Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne” (designata dalle Nazioni Unite il giorno 25 novembre) con un calendario ricco di iniziative, gesti simbolici e occasioni di confronto aperte a tutta la comunità.

Dal 24 al 30 novembre, il Comune della bassa vale Po dedica una settimana di iniziative raccogliendo l’invito a sensibilizzare la comunità e a mantenere vivo il dialogo sul tema.

La rassegna, intitolata ‘Voci Intrecciate – Donne, memoria, rinascita’, è il frutto di una collaborazione con le associazioni Mai+Sole, ComArt, Octavia e Asprofrut.

Durante l’intera settimana, il Campanile delle Ore , simbolo del paese, e le vetrine dei commercianti si tingeranno di rosso e i tavoli dei ristoratori si ricopriranno di messaggi: un gesto simbolico per ricordare le vittime e ribadire l'impegno collettivo contro ogni forma di violenza di genere.

Il 25 novembre, alle 17 su viale Umberto I, si terrà un momento di commemorazione dalla Panchina Rossa, con saluti istituzionali, intervento delle rappresentanti di Mai+Sole, deposizione di fiori del gruppo CreAttiviamoci, lettura di testimonianze e consegna del simbolo Mela Rossa Cuneo Igp ai partecipanti.

Il 26 novembre, alle 21 nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale, è previsto un incontro di approfondimento con la psicologa Petra Senesi, l’Associazione Mai+Sole e con la partecipazione del Luogotenente Patrizio Sau della Stazione Carabinieri di Revello.

Denise Allasia, assessora alle Pari Opportunità afferma: “Mantenere alta l’attenzione, educare al rispetto, creare occasioni di dialogo e continuare a sensibilizzare è fondamentale: solo così possiamo costruire una comunità capace di riconoscere, prevenire e contrastare ogni forma di violenza”.



