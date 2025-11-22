Bra: appropriazione indebita e possesso di oggetti da scasso, due trentenni denunciati dalla Polizia Locale

Due trentenni senza fissa dimora sono stati deferiti all’Autorita Giudiziaria dal comando della Polizia Locale di Bra per i reati di appropriazione indebita e per possesso di oggetti da scasso
L’altra mattina un equipaggio della Polizia Locale braidese ha effettuato un controllo di una Peugeot 208 in quanto segnalata dalle telecamere adibite alla lettura targhe “Targa System”, per mancanza di assicurazione.
In seguito agli ulteriori approfondimenti svolti è emerso che sull’auto, di proprietà di una importante società di noleggio italiana, pendeva una denuncia per appropriazione indebita.
Gli agenti hanno pertanto provveduto immediatamente a porre sotto sequestro giudiziario la 208; dalla successiva perquisizione del veicolo, sono stati rinvenuti attrezzi da scasso, probabilmente utilizzati per compiere furti in abitazione.
I due trentenni sono stati quindi condotti al comando di via Moffa di Lisio per il fotosegnalamento e la redazione degli atti di rito.
Il veicolo, inoltre, è stato posto sotto sequestro amministrativo per la mancanza di assicurazione e il conducente multato secondo quanto previsto dal codice della strada.