VOLLEY A1F / Gatte a Treviglio per smuovere la classifica. Pritchard: "Dovremo essere brave a trovare il nostro ritmo" [VIDEO]

Dopo una settimana intensa di lavoro, la Honda Cuneo Granda Volley torna oggi in campo per l’undicesima giornata della Serie A1 Tigotà. Questo pomeriggio infatti le Gatte di coach Salvagni saranno impegnate nella trasferta di Treviglio, in un match cruciale contro le atlete allenate da Parisi.

Le cuneesi non sono ancora riuscite a uscire dal momento di difficoltà in cui sono scivolate dopo un avvio di stagione brillante. Gli 8 punti raccolti nelle prime quattro gare avevano infatti fatto ben sperare, ma il ritmo si è poi abbassato: sono arrivati 3 punti tra Perugia e Firenze, entrambi al tie break, prima dello stop totale.

Gli ultimi punti conquistati risalgono infatti al 29 ottobre, proprio alla vittoria contro Il Bisonte: da quasi un mese dunque la formazione di coach Salvagni non smuove la classifica.

Certo, calendario fitto e diversi infortuni, non hanno aiutato Salvagni e Staff. È giunta però l'ora di ritrovare la brillantezza di inizio campionato e la trasferta di Treviglio potrebbe rappresentare l’occasione giusta per ripartire.

Non sarà però un compito semplice. Le Gatte arrivano infatti dalla sconfitta nel derby con Chieri. Un match complesso, in cui le Gatte hanno faticato a ingranare all'inizio di tutti i set, per poi competere ad armi pari contro le campionesse biancoblù, come testimoniano i numeri degli scout.

Le biancorosse hanno però pagato lo scotto della partenza lenta e le collinari sono riuscite a dare la zampata vincente in ogni parziale, nonostante gli entusiasmanti tentativi di rimonta delle Gatte, qualcuno anche di 8 parziali.

"Nella partita contro Chieri le abbiamo lasciate scappare, poi con una squadra forte come loro al servizio e in difesa rientrare è stato complicato. Abbiamo poi dimostrato di poter competere anche contro di loro, ma dobbiamo migliorare in quello che succede nel nostro lato del campo" ha commentato la schiacciatrice americana Erika Pritchard, che domenica è tornata a disposizione della squadra dopo qualche giornata di stop a causa di un fastidio al ginocchio.

Se Cuneo è reduce da una prova sottotono, Bergamo arriva invece da una convincente vittoria per 3-0 contro Monviso, frutto di una solida prestazione corale.

Le lombarde sono attualmente tredicesime con 9 punti, ma la classifica è cortissima: alla vigilia dell’undicesima giornata Cuneo è nona con 11 punti, e tra la sesta (Firenze, 13 punti) e l’ultima del gruppo in lotta (San Giovanni Marignano, 7 punti) ci sono appena sei lunghezze. Tutto è ancora in discussione, a parte la fuga in avanti delle prime cinque.

La sfida di oggi sarà quindi delicatissima per entrambe le formazioni, ma assume un valore ancora più importante per le Gatte, che cercano entusiasmo, compattezza e fiducia per poter ripartire al meglio.

"Sarà una partita molto dura, loro ci metteranno molta pressione a muro e in attacco sono molto efficaci. Ci saranno tanti scambi lunghi, dovremo essere brave a trovare subito il cambio palla" conclude la giocatrice di Cuneo.

Solo una la ex del match odierno, il liberoche ha difeso il taraflex cuneese nella stagione 2023-2024.

Appuntamento quindi a oggi pomeriggio per l’undicesima di Serie A1 Tigotà. Fischio di inizio alle 17:00. Diretta su Dazn e VBTV.