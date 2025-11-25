Settantatré copie della Divina Commedia donate all’Itis Rivoira di Verzuolo

Il professor Massimo Peirone referente dell'Itis Rivoira con Marella Pagliano che ha donato le copie della Divina Commedia 1_ e la professoressa Gianna Migliore

Un gesto significativo ha interessato l’Istituto Denina–Pellico–Rivoira venerdì 21 novembre grazie al dono di 73 copie dell’antologia della Divina Commedia che offrirà un supporto concreto agli studenti dell’Itis Rivoira di Verzuolo impegnati nello studio dell’opera dantesca.

“La richiesta – spiegano i referenti dell’Istituto – era partita circa un mese fa, quando la scuola aveva contattato Marella Pagliano, promotrice editoriale di Rizzoli-La Nuova Italia, per ottenere informazioni sull’acquisto dell’antologia allegata al manuale di Letteratura italiana Il bello della letteratura di Sambugar e Salà. Alcuni allievi, infatti, non erano riusciti a reperire i codici necessari per effettuare l’ordine.

La risposta della rappresentante è stata immediata e generosa – raccontano dall’Itis di Verzuolo – la signora Pagliano ha comunicato di avere a disposizione alcune copie in giacenza e si è offerta di donarle gratuitamente agli studenti. La consegna delle 73 copie è avvenuta direttamente alla professoressa Gianna Migliore, che ha così potuto metterle a disposizione delle classi, garantendo a tutti la possibilità di lavorare con lo stesso materiale”.

Il professore Danilo Guerra dirigente scolastico dell’Istituto: “A nome dell'intera comunità dell'IIS Denina desidero esprimere la più viva e profonda gratitudine alla signora Marella Pagliano per questo gesto di encomiabile generosità. La sua attenzione verso la formazione dei giovani e il sostegno alla nostra istituzione scolastica sono un esempio virtuoso di attenzione e corresponsabilità educative”.

AMP



