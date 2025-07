Garage in fiamme a Magliano Alfieri, intervento di oltre tre ore dei Vigili del Fuoco

È stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco, venerdì' sera a Magliano Alfieri, per domare un incendio partito all'interno di un garage in via Cavour.

Sul posto la squadra di Alba, i volontari di Bra ed i colleghi di Asti con l'autoscala, che hanno lavorato per oltre tre ore prima di avere la meglio sulle fiamme, evitando che queste si propagassero alle abitazioni circostanti.

All'interno della rimessa alcune bombole del gas che hanno resto particolarmente delicato l'intervento.

Alcuni residenti della zona sono stati evacuati per precauzione ed affidati alle cure del 118 dopo avere accusato qualche problema di respirazione. Non si registrano, tuttavia, ustionati o feriti.

L'incendio è divampato attorno alle 21,30 ed è stato spento poco dopo l'una.