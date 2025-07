Infiorata di Cuneo 2025: fiori, arte e fede per la Madonna del Carmine

Il centro storico di Cuneo si sta trasformando in grande mosaico floreale per celebrare la tradizione e l’arte partecipativa. È in corso l’Infiorata di Cuneo: la manifestazione si inserisce nel programma della Festa della Madonna del Carmine, culminando con la suggestiva Processione serale. Fino alle 19:00, via Roma e Contrada Mondovì ospiteranno splendidi tappeti floreali, creati da volontari, artisti e cittadini.

Il tema 2025, scelto in linea con l’appello del Giubileo, è “Pace”: un messaggio attuale e universale, espresso attraverso colori, forme e profumi.

Alle 20:30, partirà dalla chiesa della Confraternita di San Giacomo e San Sebastiano la tradizionale processione della Madonna del Carmine. Lungo il percorso – da Contrada Mondovì a piazza Galimberti – si snoderà un corteo composto da oltre 40 confraternite italiane e straniere.

Il tragitto sarà impreziosito da petali di fiori lanciati dai balconi, 16 arcate luminose bianche e decorazioni floreali che faranno da cornice all’evento.