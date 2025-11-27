Savigliano, Consiglio comunale in sessione straordinaria per il secondo assestamento di bilancio 2025-2027

Si terrà oggi, giovedì 27 novembre alle 19, nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale di Savigliano, il Consiglio comunale in sessione straordinaria. La seduta è stata convocata in prima convocazione con eventuale prosecuzione domani, venerdì 28 novembre alle 19, per completare l’esame dei punti all’ordine del giorno.

Oltre a comunicazioni, interrogazioni e interpellanze, il tema centrale della riunione sarà il Secondo assestamento generale al bilancio di previsione 2025-2027, previsto dall’art. 175 del Testo unico degli enti locali.

Il provvedimento, che sarà illustrato dal sindaco Antonello Portera, si rende necessario per adeguare le voci di entrata e di uscita sulla base dell’andamento della gestione e per garantire il mantenimento degli equilibri finanziari.

Tra le principali variazioni, nell’assestamento vengono evidenziati diversi interventi, tra cui: l’adeguamenti nei capitoli di spesa del personale, tramite girofondi interni allo stesso macroaggregato; le modifiche ai capitoli dedicati a cultura, servizi scolastici e sociali; i nuovi stanziamenti per asfaltature, sistemazioni di aree verdi, progettazioni per impianti sportivi e acquisto di software, finanziati tramite avanzo libero per investimenti; aggiornamenti relativi ai lavori di consolidamento dei padiglioni del cimitero, con riduzione delle previsioni sulle concessioni edilizie.

Inoltre si parlerà del contributo dalla Banca Cassa di Risparmio di Savigliano per il potenziamento della videosorveglianza; della diminuzione della spesa per raccolta e smaltimento rifiuti; dell’adeguamenti legati al Fondo di solidarietà comunale; aggiornamenti sulle utenze comunali e sul servizio mensa per i dipendenti; entrate e uscite per il contributo regionale sulla sterilizzazione delle colonie feline.

Durante la seduta si discuterà di: incrementi dei contributi al Consorzio Monviso Solidale; compensi alle società di riscossione tributi; variazioni connesse a contributi regionali, Miur e provinciali per nidi, barriere architettoniche e assistenza scolastica; contributi per manifestazioni, per il progetto “Piemonte per i giovani”, per “200 Santarosa” (Fondazione Cassa di Risparmio di Torino) e per l’acquisto di libri della Biblioteca.

Sul fronte delle entrate vengono adeguati i capitoli legati a IMU, addizionale Irpef, proventi Unitre, parcometri, refezione scolastica e sanzioni urbanistiche, in base al trend registrato nel corso dell’anno.

Il Consiglio sarà quindi chiamato anche ad approvare l’aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025/2027.



