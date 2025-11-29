Elia Forte delle Scuole Tecniche San Carlo di Cuneo 4 alle WorldSkills Italy per Cabinet Maker

Le Scuole Tecniche San Carlo di Cuneo celebrano l'eccellente risultato ottenuto dal proprio allievo, Elia Forte, residente a Fossano (Cn), che si è aggiudicato un onorevole

quarto posto nella prima competizione regionale WorldSkills Italy per la figura professionale del Cabinet Maker (falegname e costruttore di mobili).

L’evento formativo d’eccellenza si è tenuto nei giorni 25 e 26 novembre 2025 presso Artwood Academy e ha rappresentato una tappa pilota di grande rilievo, organizzata con il patrocinio ufficiale di FederlegnoArredo.

Iscritto alla classe seconda del corso Operatore del legno, Elia Forte era il partecipante più giovane in gara. Non solo ha saputo dimostrare competenza tecnica, precisione e passione nell'esecuzione di un manufatto di alto livello, ma ha anche ricevuto un encomio speciale da parte della giuria per le straordinarie capacità e l'impegno dimostrati, confrontandosi con studenti di maggiore esperienza.

"Siamo estremamente orgogliosi del risultato di Elia," afferma Erica Pellegrino Direttrice della sede di Cuneo, "...questo quarto posto, unito al riconoscimento per essere il più giovane e all'encomio dei giudici, conferma il talento eccezionale di Elia e la qualità del percorso formativo offerto dalle Scuole Tecniche San Carlo. L’iniziativa WorldSkills, con il supporto di FederlegnoArredo, è fondamentale per valorizzare il 'saper fare' e creare un ponte diretto tra l'eccellenza della formazione e le esigenze del mondo produttivo."

L’iniziativa WorldSkills nasce con il preciso obiettivo di valorizzare le competenze tecniche dei giovani, favorire il dialogo tra formazione e mondo produttivo e promuovere la cultura del mestiere attraverso un’esperienza pratica di altissimo livello.

La performance di Elia Forte conferma il ruolo attivo delle Scuole Tecniche San Carlo nella preparazione di professionisti del legno qualificati e pronti per il mercato del lavoro.