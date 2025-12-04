Bando "Smart Village", l'11 dicembre al Filatoio di Caraglio la presentazione del GAL Terre Occitane

Il GAL Tradizione delle Terre Occitane invita gli enti locali, le imprese, le associazioni del territorio, la cittadinanza e tutti i soggetti interessati alla presentazione del Bando "Smart Village", che si terrà giovedì 11 dicembre 2025 alle ore 17 presso il Filatoio Rosso di Caraglio (via Matteotti 40, CN).

Con il termine "smart village" si indica un modello di sviluppo pensato per i territori rurali, che mette al centro la comunità locale — imprese, associazioni, enti pubblici e cittadini — chiedendo loro di cooperare in modo attivo per migliorare la qualità della vita, rendere più efficienti i servizi, sviluppare progetti innovativi e sostenibili e rafforzare il tessuto socio-economico delle aree interne e montane. In questo modello il territorio diventa protagonista: la comunità assume responsabilità nella definizione e gestione delle azioni di sviluppo, attraverso partenariati tra pubblico e privato, un approccio bottom-up e strategie integrate multisettoriali.

Il Bando "Smart Village" — nell'ambito della strategia del GAL per il periodo 2023-2027 — mette a disposizione delle comunità rurali contributi per la costituzione e lo sviluppo di partenariati pubblico-privati che intendono realizzare strategie Smart Village; la realizzazione di investimenti materiali (infrastrutture, servizi, rigenerazione) e immateriali (animazione, gestione del partenariato, governance); costi per la consulenza e l'accompagnamento dei partenariati nella fase preliminare di definizione della strategia. In sintesi, il Bando supporta azioni concrete per rendere le comunità più attrattive, più efficienti e più inclusive, valorizzando le risorse del territorio e favorendo la cooperazione tra i soggetti locali.

Per preparare le realtà locali a cogliere le opportunità del Bando, il GAL ha già promosso un percorso di accompagnamento per la creazione di strategie Smart Village, che ha coinvolto oltre 60 partecipanti. Il percorso, realizzato in collaborazione con la Camera di Commercio di Cuneo, è stato guidato da un team di professionisti qualificati formato da Weco Impresa Sociale, con Angelo Perez e Luigi Vallome (esperti in co-progettazione, processi di trasformazione sociale e facilitazione); l'arch. Antonio De Rossi (professore ordinario di Progettazione Architettonica e Urbana al Politecnico di Torino, fra i principali riferimenti nazionali sui temi della rigenerazione delle aree interne) e la prof.ssa Tiziana Ciampolini (psicologa di comunità, docente al Politecnico di Torino, esperta di progettazione sociale e processi partecipativi).

Il programma ha previsto quattro moduli formativi, ospitati in diverse località del territorio GAL, in cui sono stati analizzati casi concreti e sviluppate esercitazioni pratiche utili a trasformare le idee dei partecipanti in progetti strutturati. Al percorso si sono aggiunti due eventi di networking, pensati per favorire l'incontro tra potenziali partner di progetto, e momenti di consulenza individuale per accompagnare i partenariati nella definizione delle proprie strategie in vista della candidatura.

La presentazione dell'11 dicembre rappresenta un'occasione fondamentale per conoscere nel dettaglio modalità, criteri e scadenze del Bando e comprendere come il proprio territorio, la propria comunità o rete locale possa candidarsi e inserirsi nella nuova visione di sviluppo rurale che mira non solo al sostegno economico, ma alla rigenerazione comunitaria e territoriale.