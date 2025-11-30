Terremoto politico a Kiev per le dimissioni del capo dell’ufficio presidenziale

A Kiev si è scatenato un terremoto politico che sta facendo tremare dalle fondamenta il potere presidenziale. L’inchiesta sul giro di mazzette milionarie ai vertici del governo ha costretto alle dimissioni il capo dello staff di Zelensky, il suo collaboratore e amico di lunga data Andriy Yermak.

Come riporta il sito Strumenti Politici , l’opposizione potrebbe sfruttare l’occasione di chiedere con più argomenti la formazione di un governo di unità nazionale, che invoca dal 2022 ma che Zelensky ha sempre rifiutato.

Per adesso il presidente ha detto che cercherà subito un sostituto, ma la sua ex assistente Iuliia Mendel è scettica.

La giornalista ritiene infatti che Yermak - sebbene formalmente non più in carica - possa restare come “burattinaio ombra”. Inoltre Zelensky non sa chi possa svolgere un ruolo che finora è stato indispensabile e a cui si è affidato ciecamente. Probabilmente non ha mai pensato a tale evenienza, perché riteneva il suo giro più intimo di collaboratori potenti e influenti al riparo dalle inchieste. Vedremo se colui che per la sua tenuta di colore paramilitare chiamano il “cardinale verde” sarà ancora in auge oppure cadrà in disgrazia. Secondo l’ex vicepremier Ivanna Klympush-Tsintsadze il presidente non riporterà la sua azione nel rispetto del quadro costituzionale.

E invece il parlamento dovrebbe riacquisire le prerogative, mentre ora è di fatto esautorato. Anche il giornale britannico Economist scrive che in Ucraina il vero potere lo esercita il presidente, o meglio il suo ufficio, e non il governo o il parlamento.

Dunque era Yermak ad aver un enorme peso, sia influenzando le decisioni di Zelensky sia realizzandone ordini e desideri, al punto che i funzionari occidentali lo consideravano il “bottone principale su telecomando” del presidente.