Monteu Roero ha premiato Valerio Staffelli col Tartufo Bianco d'Alba "Rocche del Roero" [VIDEO E FOTO]

Tutti per il tartufo e il tartufo per tutti, purché sia bianco d’Alba, e se poi sconfina nel Roero o nel Monferrato, sarà pur sempre il benvenuto, augurio quest’ultimo tributato domenica 30 novembre soprattutto al conduttore televisivo di Canale 5 Valerio Staffelli che, dalle mani del sindaco di Monteu Roero Paolo Rosso, ha ricevuto il Tartufo Bianco d’Alba Rocche del Roero 2025.

L’occasione è stata simpatica e divertente, ma anche momento di riflessione approfondita sulle tematiche ambientali, la cui tutela viene in maniera sempre più urgente ritenuta condizione imprescindibile per garantire la continuità e la crescita non solo del prezioso fungo, ma anche di quella economico commerciale dell’intero indotto territoriale di Alba Langhe Roero e Monferrato.

Obiettivo ambizioso a cui si sta cercando di rispondere attraverso lo sforzo sinergico dei sindaci della zona assieme ai vari enti turistici e regionali, con risultati che pare facciano ben sperare per il futuro. Tra i presenti alla manifestazione, anche una delegazione spagnola di Comarca de Daroca rappresentata dal sindaco Javier Lafuente.

Guarda le interviste [VIDEO]