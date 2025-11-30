"Una serata per Luca": al CAP10100 di Torino l'evento per ricordare il batterista cuneese

In occasione dell’uscita dell’album “Nuovi colori” di Luca Bergia e Stefano Guzzetti, Ala Bianca, Doc Live, Doc Music, Kashmir e CAP10100 annunciano che mercoledì 17 dicembre alle ore 21 al CAP10100 di Torino (Corso Moncalieri, 18) si terrà “UNA SERATA PER LUCA” per ricordare e omaggiare lo storico batterista dei Marlene Kuntz scomparso nel 2023. Biglietti in prevendita da oggi su DICE: https://dice.fm/partner/tickets/event/l8owxw-una-serata-per-luca-17th-dec-cap10100-torino-tickets
Insieme ai compagni di viaggio di una vita, Marlene Kuntz, a ricordare e omaggiare Luca tanti amici: Damir Ivic, Gianni Maroccolo, Roberto Gaia, Bernardo Grillo e Leo Colonnelli, Luca Vicio Vicini, Giorgio Prette, L’Aura, NicoNote e altri ospiti in via di definizione.
Durante la serata, verrà fatto ascoltare in anteprima il disco “Nuovi colori”, in uscita per Al-Kemi Records/Ala Bianca il 18 dicembre 2025 (pre-save), con la partecipazione di Samuel, L'Aura, Beatrice Antolini e Priestess. A seguire, vari momenti musicali che termineranno con il live set a cura di NicoNote. Il ricavato della serata, oltre alla parziale copertura dei costi di produzione, sarà destinato a una donazione benefica.
“La risultante di questo disco è uno spazio-tempo sonoro eccitante – aveva scritto Luca Bergia in una mail alla discografica – Melodie che si muovono in uno spazio indefinito, suoni che sono materia decodificata dalla mente e dal corpo che li asseconda. I testi dei brani seguono le sensazioni che ognuno degli ospiti sentiva in quel momento critico. Una sensazione di respiro e spazialità inedita dove gli stimoli sorprendendo i sensi dell’ascoltare, trascinandoli in un inedito viaggio immersivo fatto di Nuovi Colori sonori”.
“Nuovi colori” è il disco che io e Luca abbiamo creato insieme, in amicizia e nella reciproca ammirazione. Luca era e sarà sempre una persona splendida, generosa, altruista e dal cuore d’oro. Credo che la musica di questo disco lo rispecchi in pieno e, inutile a dirsi, tutte le note di queste tracce sono per lui. Ci siamo incontrati più volte, a Cagliari e anche a Cuneo, nella sala prove dei Marlene Kuntz, per mixare il disco. Sono stato ospite a casa sua e ho potuto vivere in prima persona la bellezza del suo animo. I ‘nuovi colori’ sono quelli con cui io e lui volevamo dipingere le nostre musiche, dei nostri nuovi e possibili mondi e credo davvero che, almeno per questo, anche grazie agli ospiti presenti nelle canzoni, ci siamo riusciti. – Stefano Guzzetti
"Nuovi colori" è nato tra il 2020 e il 2022, anno in cui Luca Bergia, il pianista e compositore neoclassico Stefano Guzzetti e ad Ala Bianca si confrontavano per dare forma definitiva al progetto, nato dal desiderio di Luca di esplorare territori sonori nuovi, diversi da quelli battuti con i Marlene Kuntz, e che avevano trovato un connubio perfetto con le idee di Stefano. Per questo Luca scelse di mettere da parte la batteria acustica in favore di drum synth elettronici. Il risultato è costituito da 9 brani, di cui 5 strumentali e 4 cantati, nei quali emerge l'esplorazione di una nuova tavolozza sonora: elettronica rarefatta, intima, arricchita da testi profondi, archi veri (Sara Meloni - violino, Giulia Dessy - viola, Gianluca Pischedda - violoncello) e un certosino lavoro di produzione e missaggio.
La copertina del disco è postuma, realizzata da Irene Cavazzoni Pederzini (3D artist e discografica in Ala Bianca) ed Elia Mazzotti (graphic designer, anch'egli parte di Ala Bianca), con la speranza che avrebbe incontrato i gusti di Luca. Ritrae una statua di vetro che, con la diffrazione della luce, "proietta" nel corpo proprio quei nuovi colori, e dunque li esperisce. Il mastering è stato curato da Giovanni Versari (La Maestà Studio).
TRACKLIST “NUOVI COLORI”
- Altrove
- Lascia stare con Beatrice Antolini
- Amleto
- Di noi con Samuel
- Ascolta
- Immobile
- Discendo con L’Aura
- Oscilla con Priestess
- Luca e Stefano
Altri crediti:
Sara Meloni – violino / Giulia Dessy – viola / Gianluca Pischedda - violoncello
Mix: Luca Bergia, Stefano Guzzetti
Mastering: Giovanni Versari