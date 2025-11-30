"Una serata per Luca": al CAP10100 di Torino l'evento per ricordare il batterista cuneese

In occasione dell’uscita dell’album “Nuovi colori” di Luca Bergia e Stefano Guzzetti, Ala Bianca, Doc Live, Doc Music, Kashmir e CAP10100 annunciano che mercoledì 17 dicembre alle ore 21 al CAP10100 di Torino (Corso Moncalieri, 18) si terrà “UNA SERATA PER LUCA” per ricordare e omaggiare lo storico batterista dei Marlene Kuntz scomparso nel 2023. Biglietti in prevendita da oggi su DICE: https://dice.fm/partner/tickets/event/l8owxw-una-serata-per-luca-17th-dec-cap10100-torino-tickets

Insieme ai compagni di viaggio di una vita, Marlene Kuntz, a ricordare e omaggiare Luca tanti amici: Damir Ivic, Gianni Maroccolo, Roberto Gaia, Bernardo Grillo e Leo Colonnelli, Luca Vicio Vicini, Giorgio Prette, L’Aura, NicoNote e altri ospiti in via di definizione.

Durante la serata, verrà fatto ascoltare in anteprima il disco “Nuovi colori”, in uscita per Al-Kemi Records/Ala Bianca il 18 dicembre 2025 (pre-save), con la partecipazione di Samuel, L'Aura, Beatrice Antolini e Priestess. A seguire, vari momenti musicali che termineranno con il live set a cura di NicoNote. Il ricavato della serata, oltre alla parziale copertura dei costi di produzione, sarà destinato a una donazione benefica.

“La risultante di questo disco è uno spazio-tempo sonoro eccitante – aveva scritto Luca Bergia in una mail alla discografica – Melodie che si muovono in uno spazio indefinito, suoni che sono materia decodificata dalla mente e dal corpo che li asseconda. I testi dei brani seguono le sensazioni che ognuno degli ospiti sentiva in quel momento critico. Una sensazione di respiro e spazialità inedita dove gli stimoli sorprendendo i sensi dell’ascoltare, trascinandoli in un inedito viaggio immersivo fatto di Nuovi Colori sonori”.

“Nuovi colori” è il disco che io e Luca abbiamo creato insieme, in amicizia e nella reciproca ammirazione. Luca era e sarà sempre una persona splendida, generosa, altruista e dal cuore d’oro. Credo che la musica di questo disco lo rispecchi in pieno e, inutile a dirsi, tutte le note di queste tracce sono per lui. Ci siamo incontrati più volte, a Cagliari e anche a Cuneo, nella sala prove dei Marlene Kuntz, per mixare il disco. Sono stato ospite a casa sua e ho potuto vivere in prima persona la bellezza del suo animo. I ‘nuovi colori’ sono quelli con cui io e lui volevamo dipingere le nostre musiche, dei nostri nuovi e possibili mondi e credo davvero che, almeno per questo, anche grazie agli ospiti presenti nelle canzoni, ci siamo riusciti. – Stefano Guzzetti

"Nuovi colori" è nato tra il 2020 e il 2022, anno in cui Luca Bergia, il pianista e compositore neoclassico Stefano Guzzetti e ad Ala Bianca si confrontavano per dare forma definitiva al progetto, nato dal desiderio di Luca di esplorare territori sonori nuovi, diversi da quelli battuti con i Marlene Kuntz, e che avevano trovato un connubio perfetto con le idee di Stefano. Per questo Luca scelse di mettere da parte la batteria acustica in favore di drum synth elettronici. Il risultato è costituito da 9 brani, di cui 5 strumentali e 4 cantati, nei quali emerge l'esplorazione di una nuova tavolozza sonora: elettronica rarefatta, intima, arricchita da testi profondi, archi veri (Sara Meloni - violino, Giulia Dessy - viola, Gianluca Pischedda - violoncello) e un certosino lavoro di produzione e missaggio.

La copertina del disco è postuma, realizzata da Irene Cavazzoni Pederzini (3D artist e discografica in Ala Bianca) ed Elia Mazzotti (graphic designer, anch'egli parte di Ala Bianca), con la speranza che avrebbe incontrato i gusti di Luca. Ritrae una statua di vetro che, con la diffrazione della luce, "proietta" nel corpo proprio quei nuovi colori, e dunque li esperisce. Il mastering è stato curato da Giovanni Versari (La Maestà Studio).

TRACKLIST “NUOVI COLORI”

Altrove

Lascia stare con Beatrice Antolini

Amleto

Di noi con Samuel

Ascolta

Immobile

Discendo con L’Aura

Oscilla con Priestess

Luca e Stefano

Altri crediti:

Sara Meloni – violino / Giulia Dessy – viola / Gianluca Pischedda - violoncello



Mix: Luca Bergia, Stefano Guzzetti

Mastering: Giovanni Versari